La victoria de los récords de los registros de Heim en Roval

Fue una carrera llena de acción por el primer NASCAR Craftsman Truck Series Race en el Charlotte Roval, incluido un accidente de primera vuelta que involucra a dos contendientes de playoffs. Luego, una precaución salió con dos vueltas restantes forzando un acabado a cuadros de blanco verde que obligó al líder a Pit Road.

Cuando el polvo se estableció, el humo de los neumáticos despejó y los camiones crujidos tomaron la bandera a cuadros, fue el líder de los puntos Corey Heim y el equipo de Toyota No. 11 que superó la adversidad y los adversarios para reclamar su décima victoria récord de la temporada. Con la victoria, él descarta al ex campeón de NCTS Greg Biffle de su récord de nueve victorias en 1999 en una temporada.

Heim también entrará en los libros de registro como el primer piloto de NCTS en ganar en Charlotte Roval. Con la victoria, también se ha encerrado en el final del campeonato en Phoenix Raceway.

La precaución de la carrera tardía ayuda a Heim a la victoria

Después de ser empujado a la pared exterior de la vuelta 1 (ver detalles a continuación), Heim cayó de la parte superior teniendo que trabajar hacia el frente después de enfrentar varias veces para reparaciones. En la vuelta 20, regresó al top 10 y luego los cinco primeros por la vuelta 31.

Antes de él estaba el compañero de equipo de Tricon Garage Brent Crews en el Toyota No. 1 que mantuvo una ventaja dominante por 55 vueltas. Todo eso llegó a su fin cuando el Toyota No. 5 del equipo de Tricon, Toni Breidinger, se detuvo en la pista con dos vueltas restantes.

La precaución se agitó y los equipos fueron llamados a Pit Road para neumáticos y combustible, volviendo a poner a Heim primero por primera vez desde la vuelta 1. Mientras los camiones corrían dos y tres anchos detrás de él, Heim se fue a reclamar la victoria en 1,33 segundos. Los equipos lograron competir hasta el segundo lugar, para su mejor final de carrera en ocho aperturas.

«No fue fácil, probablemente fue la victoria más difícil del año», dijo Heim. «Simplemente muestra la dependencia de este equipo de Tricon. Lo arreglaron muy bien para mí después del incidente de la primera vuelta. Estaba fuera de nuestro control y pensé que habíamos terminado.

“El frente derecho completamente doblado cuando golpeamos la pared. Estoy sin aliento en este momento de gritar después de tomar la bandera a cuadros.

«Un récord de 10 victorias, eso es solo un logro fenomenal».

Pole Sitter Heim destrozado en la primera vuelta

Después de que voló la bandera verde inicial, Pole Sitter Heim fue empujado hacia la pared en la curva 1. Su Toyota No. 11 recibió un gran daño frontal derecho y desarrolló un roce de neumáticos que le requería que se enfrentara bajo el verde.

El naufragio comenzó cuando el compañero contendiente de playoffs Grant Enfinger, quien comenzó cuarto en su Chevrolet No. 9, corrió hacia la parte posterior de la cuidadora externa Layne Riggs. Como resultado, el No. 34 Ford de Riggs empujó hacia Heim enviando al líder de puntos a la pared exterior causando el daño.

Una precaución en la vuelta 2 por el Ford Spun No. 99 de Ben Rhodes sacó la bandera amarilla, que permitió a Heim, Riggs y Enfinger a hoy y hacen reparaciones para continuar corriendo.

«Ciertamente no éramos tan buenos como en la práctica y calificamos después de ese daño», dijo Heim. “Mi volante estaba 45 grados a la izquierda y llegamos a Pit Road seis veces tratando de volver a al menos algo de lo que era.

«Lo hicimos de cerca, pero no tan bien como la práctica».

Honeycutt Hogs Stage Win Puntos

Kaden Honeycutt y el Toyota No. 52 hicieron lo mejor de los valiosos puntos de etapa liderando siete vueltas y ganando el primer y segundo segmentos. Por sus esfuerzos, el Racing de Halmar Friesen El equipo recogió 20 puntos, 10 para cada victoria en la etapa, para ayudarlos en su búsqueda para permanecer en los playoffs.

En las vueltas finales mientras corría en el top 10, Honeycutt se giró costándole posiciones valiosas y lo relegó a un puesto 14.

«Definitivamente apesta no tener ese buen acabado allí, seguro», dijo Honeycutt. “Mis muchachos me dieron un camión increíble hoy. Esta es probablemente la mejor preparación que he tenido en un curso de carretera.

«Es muy difícil sostener mi lengua sobre esto. Simplemente no entiendo por qué suceden cosas como esta. Quiero decir, hemos corrido bien y no tenemos resultados. Es algo que no lo hace. Afortunadamente, solo estamos cuatro puntos en este momento».

Dirigiéndose a la carrera NCTS en Talladega SuperSpeedway el 17 de octubre, Honeycutt se encuentra octavo en puntos, a solo cuatro marcadores debajo de la línea de corte.