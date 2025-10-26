La victoria de la NASCAR Xfinity Series es para Taylor Gray en Martinsville mientras se decidía el Campeonato Cuatro

Cuando los golpes, los golpes y los choques terminaron con la bandera a cuadros del tiempo extra en el Martinsville Speedway el sábado por la noche, Taylor Gray ganó su primera NASCAR Carrera de la Serie Xfinity. Gray lideró la carrera con 52 vueltas, tomando la delantera desde la vuelta 202 hasta el circuito final en la vuelta 254 en su Toyota No. 54 Joe Gibbs Racing.

Además del victorioso Gray, otros dos pilotos felices fueron Carson Kvapil y Jesse Love, quienes tuvieron que competir para llegar a ser elegibles para el campeonato. Se unen al actual campeón Justin Allgaier y Connor Zilisch, que ya estaban asegurados mediante victorias y puntos de antemano.

Tres de los cuatro conductores son de JR deportes de motor enfrentándose a la única entrada de JGR.

Gray recibirá un reloj de Martinsville

El ganador en Martinsville recibe la bandera a cuadros y un crono increíble para la victoria. Para Gray, de 20 años, el significado histórico no pasó desapercibido para el piloto que ganó en su salida número 45 en NXS.

«¡Ya es hora de que me consiga un reloj, cariño!» dijo un Gray exuberante en Victory Lane. «Hombre, no puedo agradecer lo suficiente a todos en este equipo No. 54. Era un auto de carreras increíble. Se hacía cada vez más rápido».

“Cada vez que salía la bandera amarilla a falta de cinco vueltas pensaba: ‘Esta es mi suerte cada vez que vengo a este maldito lugar’. Pude reiniciar realmente bien y salir adelante.

«Jason Ratcliff (jefe de equipo) y todos estos muchachos hicieron un trabajo increíble esta noche. Todos en este equipo traen autos increíbles a esta pista de carreras y me dan la oportunidad de ganar siempre».

Es el octavo piloto diferente en ganar con Ratcliff, quien ahora tiene 58 victorias en la serie en su haber.

Kvapil va por un primer campeonato

Carson Kvapil y el equipo Chevrolet No. 1 JR Motorsports llegaron al óvalo de media milla necesitando un buen final para seguir adelante.

Kvapil estuvo en peligro en las últimas vueltas después de hacer un trompo desde el noveno lugar para provocar la bandera amarilla final con cuatro vueltas restantes. Esto obligó a la carrera a tiempo extra, donde reinició en el puesto 29, dos puntos por debajo de la línea de corte.

El jefe de equipo, Andrew Overstreet, informó a su conductor cuál era la situación y qué se debía hacer mientras estaba bajo precaución. Kvapil escuchó y se abrió camino metódicamente a través del campo para terminar 18º y llegar al Campeonato Cuatro por cuatro puntos más que Brandon Jones.

«Probablemente fue la carrera más estresante que he corrido en mi carrera», dijo Kvapil. «Obviamente, estábamos sentados en una situación bastante buena antes de que nos dieran la vuelta. No era una buena situación; simplemente tratamos de aguantar y no hacernos enemigos.

«Cuando eso sucedió, pensé que habíamos terminado. Este grupo No. 1 luchó duro durante todo el día y nos dio la oportunidad de llegar al Campeonato Cuatro, y no puedo agradecerles lo suficiente. Como dije, todos los muchachos me trajeron un auto rápido para Martinsville y estuvo sobre raíles toda la noche.

«La primera etapa no fue como queríamos, pensé que íbamos a tener un ritmo un poco mejor que el que teníamos. Definitivamente estamos felices y ansiosos por ir a Phoenix. El cielo es el límite con estos muchachos».

El amor se centra en Phoenix

Esta será la primera apuesta por el campeonato de Love e inmediatamente descartó el puesto 23 en Martinsville después de la carrera. Ahora, el equipo RCR centrará toda su atención en la carrera del próximo sábado por la noche en Pista de carreras de Phoenix.

“Qué día tuvimos”, dijo. «No creo que sea muy bueno aquí. Nuestro equipo usó la cabeza, éramos conscientes de nuestro entorno y somos muy inteligentes. Hay mucho de qué enorgullecernos, no nuestro mejor trabajo hoy.

«Tenemos que ir a Phoenix y concentrarnos en esa carrera. Honestamente, la palabra Martinsville no saldrá de mi boca hasta después del 3 de noviembre. Ni siquiera pensaré en su carrera hasta después de Phoenix.

«Simplemente estamos concentrados en llegar allí y ganar un campeonato».

La carrera final de NXS se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre a las 7:30 pm y se verá sin comerciales en CW-TV, se escuchará en MRN Radio y Sirius XM NASCAR Radio Ch. 90.