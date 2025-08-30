La víctima murió quemando la oficina de DPRD de Makassar a 4 personas

MakassarVIVA – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) registra muertes en los eventos combustión Kantor DPRD La ciudad de Makassar aumentó por una persona llamada Budi Haryadi, por lo que el número de víctimas murió a cuatro de un total de ocho víctimas después del incidente en Makassar, South Sulawesi.

«Las muertes en este incidente han sido cuatro personas y una sigue siendo crítica», dijo el sábado el jefe interino de la agencia de gestión de desastres de la ciudad de Makass, la agencia implementadora de la agencia Fadli Tahar en Makassar.

Docenas de automóviles en la oficina de DPRD de Makassar fueron dañados por las masas

La víctima Budi Haryadi (30) sirvió como miembro de la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP) se vio obligado a saltar desde el techo del edificio DPRD Makassar cuando se incendió.

Aunque había recibido tratamiento médico, pero su condición era crítica. «Se había sometido a un tratamiento en el Hospital Primaya antes de que finalmente muriera», dijo.

Además de Budi, otras víctimas también saltaron del cuarto piso llamado Syaiful (43). El fallecido como jefe de la Sección de Bienestar del Pueblo (Kesra) Distrito Ujung Tanah fue declarado Hospital Grestelina muerto, aunque anteriormente fue tratado intensamente, pero su vida no fue ayudada.

Otra víctima, Muhammad Akbar, Basri, alias Abay, fotógrafo de relaciones públicas de la Ciudad de Makassar, DPRD y Sarinawati, uno de los empleados del DPRD de Makassar, el equipo SAR encontró su cuerpo en el tercer piso del edificio local en una condición de ardor.

Ambos supuestamente estaban asustados y escondidos en la habitación para evitar acciones anarquistas de las masas que cuando comenzaron a subir violentamente a la sala de construcción para buscar a las personas con DPRD y saquear productos.

Además de cuatro muertes, había cuatro víctimas heridas, a saber, Heriyanto (28), los limpiadores de DPRD South Sulawesi ahora estaban siendo tratados en el Hospital Grestelina porque estaban gravemente heridos después de saltar del edificio del consejo local. Su condición sigue siendo crítica.

Agus Setiawan (32) sirvió en la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP) del DPRD Makassar sufrió un pie desgarrado en el tratamiento en el Hospital Grestelina.

Las víctimas medianas heridas, Sahabuddin (45), vicepresidente del Ayudante del DPRD de Makassar, fue tratado en el Hospital Hermina, experimentando una condición rota en el hueso de la cadera después de saltar desde el segundo piso cuando tuvo lugar el incendio. Arif Rahman (28) fue herido por un lanzamiento de piedra, tratado en el Hospital Grestelina.

Todos los cuerpos han sido traídos a casa de la familia después de ser llevados al Hospital Bayangkara para un Post Mortem para garantizar que las víctimas hayan sido recibidas por su familia válida.

El alcalde de Makassar, Munafri Arifuddin, visitó a las víctimas de los empleados del gobierno de la ciudad de Makassar (Pemkot) que estaban siendo tratados en el Hospital Grestelina después de convertirse en víctimas en la manifestación de residentes que terminaron quemando la oficina de DPRD en la ciudad.

«Estamos muy preocupados por este incidente y llevaremos todos los gastos médicos de las víctimas», dijo mientras visitaba a la víctima en el Hospital Grestelina en Makassar. (Hormiga)