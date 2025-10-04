La víctima murió el colapso del internado islámico Al Khoziny aumentó a 14 personas

Sidoarjo, Viva– Cantidad víctima El alma del colapso Musala En Al Khoziny, el internado islámico (Ponpes), Sidoarjo Regency, East Java, aumentó nuevamente. Hasta el viernes por la noche, 3 de octubre de 2025, ya había 14 personas morir mundo.

Los últimos datos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) Mención, el total de víctimas registradas llegaron a 167 personas. De ese número, 103 personas sobrevivieron, 14 personas murieron y una persona regresó a casa sin la necesidad de tratamiento médico.

«14 personas murieron», dijo el jefe del Centro de datos de desastres, información y comunicación de BNPB, Abdul Muhari, citado el sábado 4 de octubre de 2025.

Mientras tanto, 14 sobrevivientes aún están en tratamiento intensivo en el hospital. A otras 89 personas se les ha permitido irse a casa, mientras que un paciente fue remitido al hospital en Mojokerto.

Sin embargo, todavía hay 49 personas que aún no han sido encontradas. El equipo SAR combinado continúa buscando, peinando las ruinas con pleno apoyo de Basarnas, BPBD, TNI-Polri, PMI, Tagana, Damkar, a voluntarios.

El proceso de búsqueda en el quinto día de la tragedia registró el descubrimiento de ocho cuerpos. El primer cuerpo se encontró alrededor de las 07.30 WIB en el sector A2, precisamente el área donde la ablución. Varias otras víctimas fueron evacuadas de mediodía a noche, con diferentes lugares en los sectores A1, A2, A3, a A4.

BNPB explicó que la distribución del sector de búsqueda se llevó a cabo para acelerar la coordinación en el campo. El sector A1 cubre la parte delantera del edificio, área A2 donde la ablución está llena de material de colapso, A3 East Side con gruesas pilas de concreto y el lado A4 del edificio separado de la estructura principal.

«La limpieza de escombros se llevó a cabo 24 horas completas. Una vez que se encontraron víctimas, el equipo médico y la ambulancia evacuaron inmediatamente», dijo.