La víctima del helicóptero cayó en el sur de Kalimantan, envié un SMS ‘Estaba en condición crítica’ a la familia

Banjarnasina, Viva – Gobernador Kalimantano del Sur Muhidin dijo que una de cada ocho víctimas de accidentes helicóptero Bk117 d3 yang caer En el área del bosque en el pueblo de Emil Baru, Mentalewe, Tanah Bumbu, envió brevemente un breve mensaje (SMS) a su familia.

«Atrapó una señal de un teléfono celular, una de las víctimas que envió un breve mensaje a la familia», dijo Muhidin en una conferencia de prensa sobre el accidente de helicóptero BK117 D3 en el Banjarmain del Hospital Bhayangkara, el viernes.

Reveló un breve mensaje de una de las víctimas contenidas: «Estoy en un estado crítico».

«El breve mensaje de este teléfono celular envió una señal como punto de coordenada, finalmente el miércoles 3 del equipo SAR continuó la búsqueda a través de las instrucciones del Comité Nacional de Seguridad del Transporte (NTSC)», dijo.

Muhidin dijo que el equipo SAR inmediatamente siguió la regencia de Banjar de Paramasan, que era la frontera con la ubicación del descubrimiento en el área del bosque en la aldea Emil, Regencia de Tanah Bumbu.

Gracias a esas instrucciones, dijo, el proceso de búsqueda se volvió más rápido. Anteriormente, la búsqueda el martes 2 de septiembre no produjo resultados ya que el helicóptero, según los informes, perdió el contacto el lunes 1 de septiembre alrededor de las 8:54 a.m.

Además, las coordenadas de la señal fueron fortalecidas por la información de los residentes locales que dijeron que el helicóptero era bajo, emitió humo y explotó en un área forestal no lejos de las coordenadas de una de las víctimas.

«Esto es gracias al arduo trabajo del equipo SAR, especialmente a los lugareños para que los cuerpos de las víctimas se puedan encontrar de inmediato», dijo Muhidin.

Muhidin no mencionó la identidad de una de las víctimas que enviaron un mensaje breve, porque actualmente el proceso de identificación todavía estaba en el banjarnasina del Hospital Bhayangkara.

Los ocho cuerpos consistieron en un piloto llamado Capitán Haryanto que vino de la ciudad de Batam, las islas Riau y un técnico llamado Hendra Darmawan (Luwu Regency, Sur Sulawesi).

Luego, seis pasajeros, a saber, Mark Werren (Australia), Santha Kumar Prabhakaran (India), Claudine Pereira Quito (Brasil), Iboy Irfan Rosa (Kuantan Singingi Regency, RIAU), Yudi Febrian Rahman (Pekan Baru, Riau) y Andys Rissa Pasulu (Balikpapan City, East Kalimant.

El equipo SAR combinado encontró una carcasa de helicóptero en el punto 03 ° 5’6 «S – 115 ° 37’39.07» E, en el área forestal alrededor de la aldea Emil Baru, distrito de Mentale, Tanah Bumbu, South Kalimantan, el miércoles 3 de septiembre alrededor de las 14.45 Wita.

El helicóptero se encontró a una distancia de aproximadamente 700 metros de las coordenadas previamente otorgadas por el Comité Nacional de Seguridad del Transporte (KNKT).

El comandante oficial de la escena (OSC) movilizó toda la unidad de búsqueda y rescate (SRU) hasta el lugar hasta que finalmente logró evacuar todo el cuerpo el jueves (4/9) por la noche alrededor de las 21.50 Wita. (Hormiga)