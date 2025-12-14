¡La víctima del automóvil que transportaba MBG se estrelló contra una multitud de estudiantes en SDN Kalibaru 01 y aún está siendo atendida por 5 personas! 1 recibió tratamiento intensivo

Yakarta, VIVA – Incidente móvil Introducción a las comidas nutritivas gratuitas (MBG) que afectó a una multitud de estudiantes en SDN Kalibaru 01, Cilincing, en el norte de Yakarta, aún persiste víctima Cual tratado en el hospital.

Hasta el domingo 14 de diciembre de 2025, se informó que cinco víctimas no habían podido regresar a casa, una de las cuales estaba en cuidados intensivos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). El jefe de la policía metropolitana del norte de Yakarta, el comisionado de policía Erick Frendriz, dijo que las cinco víctimas todavía estaban siendo tratadas en dos hospitales diferentes.

«HOSPITAL Cilindrando a 1 persona», dijo Erick a los periodistas el domingo 14 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, otras cuatro víctimas están recibiendo tratamiento en el Hospital Regional de Koja. De esta cifra, una víctima aún requiere tratamiento intensivo en la UCIP.

«El Hospital Regional de Koja tiene 4 personas», dijo.

Anteriormente se informó que Adi Irawan, el conductor del automóvil que transportaba Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) que se estrelló contra una multitud de estudiantes en SDN Kalibaru 01, Cilincing, norte de Yakarta, finalmente fue nombrado sospechoso.

«Hemos nombrado al hermano AI como sospechoso y confiamos en las pruebas que tenemos», dijo el jefe de policía metropolitano del norte de Yakarta, el comisionado de policía Erick Frendriz, el viernes 12 de diciembre de 2025.

Se cree que Adi Irawan cometió negligencia criminal que provocó lesiones graves a la víctima y conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. El interesado también fue detenido por la policía.

Para su información, la policía ha revelado la causa del accidente de un coche que transportaba alimentos nutritivos gratuitos (MBG) que se estrelló contra una multitud de estudiantes en SDN Kalibaru 01, Cilincing, norte de Yakarta.

Se pensaba que el conductor, Adi Irawan, tenía mucho sueño debido a la falta de sueño antes de conducir. El jefe de policía del metro de Yakarta del Norte, el comisionado de policía Erick Frendriz, dijo que Adi solo durmió aproximadamente una hora antes de salir a conducir el automóvil el viernes por la mañana.

«Antes del incidente, el sospechoso sólo se había ido a dormir alrededor de las cuatro de la mañana. Luego, a las 05.30, el sospechoso había ido a SPPG para conducir el coche del socio de SPPG. Por lo tanto, no tuvo suficiente tiempo de descanso. Esto podría ser una fuente de información para nosotros, que en el momento del incidente, el sospechoso se encontraba en una condición que no le permitía conducir un vehículo», dijo Erick, el viernes 12 de diciembre de 2025.