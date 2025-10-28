La vicepresidenta de comunicaciones de Nickelodeon, Lilah Kojoori, se marchará después de 20 años

Lilah Kojori, vicepresidenta de comunicaciones de Nickelodeon y Paramount+ Kids & Family, dejará su cargo.

Kojoori ha estado con Nickelodeon desde 2006. Compartió la noticia de su salida con su equipo en un memorando interno, que en parte dice: «Me siento increíblemente afortunada de haber compartido este viaje con ustedes, y sé que si bien mi papel aquí puede estar terminando, las amistades y conexiones que hemos construido continuarán».

El memorando completo se puede leer a continuación.

Durante su tiempo en Nickelodeon, Kojoori trabajó en algunos de los programas más importantes en la historia de la cadena. Eso incluye “Avatar: The Last Airbender”, “SpongeBob Squarepants”, “Victorious”, “Big Time Rush”, “Henry Danger”, “The Thundermans” y muchos más. También trabajó recientemente en reinicios de varias propiedades de Nickelodeon, como “Good Burger 2” y la reposición de “iCarly” en Paramount+.

También ha trabajado en estrecha colaboración con una amplia gama de estrellas que comenzaron en Nickelodeon, como Ariana Grande, Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Victoria Justice, Keke Palmer, Jace Norman, Breanna Yde, Jack Griffo, Kira Kosarin, Isabela Merced y JoJo Siwa.

Kojoori también jugó un papel decisivo en su trabajo en eventos destacados como los Kids’ Choice Awards y la presencia de la cadena en eventos como el Super Bowl, la San Diego Comic-Con y la VidCon.

Memorándum de Lilah Kojoori

Después de más de dos décadas en Nickelodeon y Paramount+ Kids & Family, tomé la agridulce decisión de cerrar este capítulo de mi carrera. Ha sido un privilegio extraordinario ayudar a dar forma a las historias, eventos y campañas que han definido tantos momentos importantes para los niños y las familias, ya sea promocionando programas como iCarly, Big Time Rush, Double Dare, Victorious, School Spirits, Good Burger 2 y Bob Esponja, o creando experiencias inolvidables en Comic-Con y Kids’ Choice Awards. Nada de esto hubiera sido posible sin el brillante y dedicado equipo con el que tuve el honor de trabajar.

Sin embargo, lo que más extrañaré son las personas: los colegas que se convirtieron en colaboradores, mentores y amigos. Me siento increíblemente afortunado de haber compartido este viaje con usted y sé que, si bien mi papel aquí puede estar terminando, las amistades y conexiones que hemos construido continuarán. Gracias a todos por la creatividad, el corazón y el apoyo que hicieron de esta una experiencia tan inolvidable.