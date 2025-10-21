La viceministra Stella comienza a mapear el uso de 13 billones de IDR para becas

Jacarta – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Ministerio de Educación y Tecnología) mapeado inmediatamente junto con la Institución Gestora del Fondo de Educación (LPDP) para dar seguimiento a la solicitud del Presidente Prabowo Subianto.

Mientras tanto, Prabowo solicitó que parte del dinero sea compensado por las pérdidas del Estado por actos criminales. corrupción por valor de 13 billones de IDR que acaba de ser entregado por la Fiscalía General, se puede asignar a beca.

«Sí, como seguimiento, trazaremos inmediatamente un mapa junto con el LPDP. Porque hemos estado trabajando juntos, por ejemplo, como dije, los fondos investigación «Bajo el presidente, el aumento fue del 218 por ciento, una de las cuales fue la mayor contribución del LPDP», dijo Stella en el complejo del Palacio Presidencial de Yakarta, citado el martes 21 de octubre de 2025.

Stella dijo que el Ministerio de Educación y Tecnología colabora con el LPDP, por ejemplo en el aumento de la financiación de la investigación en un 218 por ciento. Stella dijo que una de las mayores donaciones provino de LPDP.

«Porque el LPDP tiene fondos de dotación destinados a la educación, la educación superior y la investigación. Así que lo mapearemos inmediatamente porque se quiere producir recursos humanos que sean superiores en los campos de la ciencia y la tecnología, pero también superiores en otros campos que son realmente necesarios para el país», añadió.

Dio el ejemplo de que el gobierno ha establecido becas para profesores para mejorar sus competencias.

«Por ejemplo, si todavía hay escasez en el campo de la tecnología, podemos crear becas. Estas becas también están destinadas no sólo a estudiantes universitarios sino también a nuestros profesores para mejorar sus competencias», explicó.

Además, Stella dijo que los fondos proporcionados por el LPDP fueron distribuidos por el Ministerio de Educación y Tecnología directamente a las universidades.

«Entonces también podremos utilizar los fondos otorgados al LPDP porque también existe un fondo de dotación de investigación en el marco del LPDP cuyos rendimientos son utilizados por el Ministerio de Educación y Tecnología y canalizados directamente a las universidades», dijo.

«Entonces, qué investigación necesita estratégicamente el país, trazaremos lo que el país necesita. Así que, por supuesto, tenemos que aumentar la seguridad alimentaria, la seguridad energética, nuestra investigación en energía. Esto ya ha sucedido en el Ministerio de Educación y Tecnología», continuó.