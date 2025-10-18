La viceministra del Interior, Ribka Haluk, garantiza que pronto comenzará la construcción de la «Sala Prabowo Subianto» en la Escuela Teológica de Wamena

Mena, VIVA – Viceministro del Interior (Wamendagri) Rebekah Haluk asegura el desarrollo de “Sala Prabowo Subianto«en el Tom Bozeman Sinakma Wamena Bible College (STA)/Christian Theological High School (SMTK) que comenzará pronto. Esta construcción es una forma de apoyo gubernamental para fortalecer las instalaciones educativas y el desarrollo del carácter en la región de Papúa.

Lea también: El Viceministro del Interior, Akhmad Wiyagus, encabeza la ceremonia de inauguración del lote XXXVI de IPDN Pratama





La viceministra del Interior, Rebekah, visitó STA/SMTK Tom Bozeman Sinakma, Regencia de Jayawijaya

La visita de trabajo de Rebekah a STA/SMTK Tom Bozeman Sinakma, Jayawijaya Regency, Montañas de Papúa, el viernes (17/10/2025), fue un seguimiento de una promesa hecha por el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait, cuando visitó al Ministro del Interior, Muhammad Tito Karnavian, en agosto pasado.

Lea también: Al lanzar el portal de datos NTT One, el viceministro del Interior, Bima, enfatiza la importancia del liderazgo basado en datos



En esta ocasión, Rebekah enfatizó el compromiso del gobierno central de garantizar que el desarrollo se desarrolle según lo planeado y solucionar los problemas de comunicación que habían surgido en el terreno.



La viceministra del Interior, Rebekah, visitó STA/SMTK Tom Bozeman Sinakma, Regencia de Jayawijaya

Lea también: El viceministro del Interior, Bima, valora la innovación en el servicio público del MPP de la ciudad de Kupang



«Así que estamos tratando de solucionar la falta de comunicación que ocurrió en los planes de desarrollo en STA/SMTK Tom Bozeman Sinakma Wamena. El Ministro del PKP quiere tres programas principales. En primer lugar, la construcción de una sala que se llamará Sala Prabowo Subianto», dijo.

Agregó que el desarrollo involucraría a los hijos e hijas nativos de la región, desde la planificación hasta la implementación. También destacó la calidad del diseño porque este proyecto lleva el nombre del Presidente. Además de la sala, el Ministro del PKP también brindó apoyo para fortalecer GMKI y reparar los símbolos religiosos en Wamena.



La viceministra del Interior, Rebekah, visitó STA/SMTK Tom Bozeman Sinakma, Regencia de Jayawijaya

«Una cosa más, me dio la tarea de proteger GMKI. A la hora de la cena, los estudiantes vinieron y el Ministro del PKP inmediatamente brindó asistencia con los planes para construir la oficina de la secretaría de GMKI, luego asistencia para embellecer el monumento de la cruz por valor de 1.000 millones de IDR, y luego asistencia para STA/SMTK por valor de 3.000 millones de IDR», continuó.

Rebekah expresó su gratitud al gobierno de Jayawijaya Regency por facilitar reuniones con funcionarios escolares para igualar percepciones.

«Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento al Regente por facilitar esta reunión. Hemos igualado nuestras percepciones y nos hemos reunido con el consejo de docentes. Todo está claro e inmediatamente informaremos al Ministro para un mayor seguimiento», dijo.

Mientras tanto, el regente de Jayawijaya, Atenius Murip, apreció la atención del gobierno central a la educación teológica en la región montañosa central de Papúa. Dijo que la presencia del Viceministro del Interior aceleró la coordinación del desarrollo.