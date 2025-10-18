La viceministra del Interior, Bima Arya, inaugura el Festival Fort Victoria 2025 en la ciudad de Ambon

Ambón, VIVA – La viceministra del Interior (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, inauguró oficialmente el Festival Fort Victoria 2025 en la plaza Ambon Merdeka, Maluku, el viernes (17/10/2025). Este festival es un impulso importante para fortalecer la identidad cultural y fomentar el turismo en la provincia de Maluku, especialmente en la ciudad de Ambon.

Lea también: El viceministro del Interior, Bima, valora la innovación en el servicio público del MPP de la ciudad de Kupang





La viceministra del Interior, Bima Arya, inaugura el Festival Fort Victoria 2025 en Ambon

En su discurso, Bima Arya valoró los planes del gobierno regional local (Pemda) junto con el Ministerio de Cultura para revitalizar el Fuerte Victoria mediante la restauración. Él cree que la reestructuración del fuerte histórico no es sólo un proyecto físico, sino un paso estratégico para revivir la memoria de la civilización y el patrimonio histórico de Maluku.

Lea también: PSSI paga el doble del salario de Shin Tae-yong si contrata a Louis van Gaal como entrenador de la selección nacional de Indonesia



Destacó que la ciudad de Ambon y la provincia de Maluku tienen una capital principal con una larga historia y una cultura diversa. Según él, esta región guarda muchas historias, inspiraciones y herencia de generación en generación, no sólo por su encantadora belleza natural, sino también por la rica cultura, las delicias culinarias y los nobles valores que en ella se viven.

«Cada ciudad tiene una identidad, pero no todas tienen carácter», afirmó.

Lea también: Sin complicaciones en estacionamientos estrechos: monovolumen económico con puertas correderas a partir de 100 millones de IDR



Añadió que Maluku y Ambon no son sólo nombres, sino que implican un carácter y una cultura extraordinarios. «No hay gran nación en esta tierra, ninguna ciudad, ninguna región desarrollada en este mundo sin una civilización y una cultura fuertes y fuertes, sin una cultura que una a sus ciudadanos», dijo Bima.

Bima explicó que el Fuerte Victoria tiene un valor estratégico como símbolo de civilización y punto de encuentro histórico. Por lo tanto, el gobierno central, junto con el gobierno provincial de Maluku (Pemprov), el gobierno de la ciudad de Ambon (Pemkot) y los ministerios/instituciones relacionados deben formular medidas para utilizar los resultados de la revitalización de modo que toda la comunidad pueda acceder a ellos por etapas.

Bima también expresó su agradecimiento por la realización de este festival y espera que actividades similares puedan continuar desarrollándose como una agenda cultural nacional e internacional.



La viceministra del Interior, Bima Arya, inaugura el Festival Fort Victoria 2025 en Ambon

«Esperemos que el año que viene el evento sea más animado, en los años siguientes pueda atraer turistas que, en última instancia, proporcionarán bienestar a los residentes de Maluku y Ambon», dijo.

Para obtener información, a la ceremonia de apertura del Festival de Fort Victoria asistieron el gobernador de Maluku, Hendrik Lewerissa, el vicegobernador Abdullah Vanath, el alcalde de Ambon, Bodewin M. Wattimena, el jefe del XX Centro de Preservación Cultural de la Región de Maluku, Dody Wiranto, así como miembros del Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkopimda) de la provincia de Maluku y la ciudad de Ambon. (LAN)