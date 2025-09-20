La vibrante escena del servicio de transmisión de España afecta a San Sebastián

¿Por qué hablar de televisión en España en el festival de cine más grande del mundo español? Una razón: en 2024, San Sebastián fue el anfitrión de los estrenos mundiales de Movistar Plus+ La serie original «Querer» y «Celeste», que ganaron los dos premios más grandes en la serie de 2025, Mania, el festival de televisión más importante de Europa.

Además, el operador de TV de pago español/SVOD Movistar Plus+ y NetflixAmbos en vigor en San Sebastián de este año, son las dos compañías que han movido la mayor parte de la aguja en la producción cinematográfica española en los últimos cinco años.

Al igual que otras grandes compañías de televisión, Think Fremantle, Movistar Plus+ y Netflix se están dando vueltas en la producción de películas. Los resultados y las compañías generarán muchas de las películas de más alto perfil en el festival de este año y algunos de sus principales puntos de conversación.

Movistar Plus anunció su primera lista de originales de películas en enero de 2024, a los primeros resultados espectaculares. Jugar a la competencia principal de Cannes, el «Sirât» de Oliver Laxe, Gleaned Rave, fue adquirida para América del Norte por Neon, ganó el Premio del Jurado de Cannes y, manejado por la fábrica de partidos, ahora se ha vendido en todos los mercados importantes.

En España, «Sirât» fue lanzado el 6 de junio por Bteam Pictures y había recaudado un robusto € 2,7 millones ($ 3.2 millones) para el 7 de septiembre. La lista de producción de la próxima Mobistar Plus+ incluye las próximas películas de Pedro Almodóvar («Bitter Christmas»), Rodrigo Sorogoyen («El» Basado «de Javier Bardem) y Javier Bardemi y Javier y Javier y Javier y Javier y Javier y Javier y Javier y Javier (» Negra, «con Penélope Cruz).

Dos títulos más de Movistar Plus+, «Los Tigres» de Alberto Rodríguez y los «Dominios» de Alauda Ruiz de Azúa, representan la mitad de los cuatro contendientes de Golden Shell de la competencia principal de San Sebastian.

«Hemos creado un modelo híbrido: somos una emisora, pero apoyamos carreras teatrales y coproducen con productores independientes, permitiendo un acceso normalmente complicado a las finanzas», dice Guillermo Farré, Movistar Plus+ Head of Original Films y Spanish Cinema.

Una producción cinematográfica de Netflix España, «Society of the Snow» de Ja Bayona, todavía se ubica como la tercera película global global sin inglés de Netflix, con 98.5 millones de visitas. Habiendo encargado películas españolas uno a dos cada medio año desde la segunda mitad de 2022 a 2024, Netflix España ordenó cinco películas en la primera mitad de 2025, estimaciones de análisis de amperios. «Hay un cambio marcado hacia películas en [early] 2025 en comparación con los primeros programas de televisión «, comenta el Guy Bisson de Ampere. En América Latina, las órdenes de cine han aumentado de cuatro a fines de 2023, cuando los operadores en general se retiraron debido a la acción de huelga de Hollywood, a ocho en la segunda mitad de 2024 y seis en los primeros seis meses de 2025.

Eso se muestra en San Sebastián, donde las películas de Netflix han asegurado sus mejores bienes raíces del festival. El festival vasco comienza con la película argentina de Netflix «27 Nights», dirigida por Daniel Hendler («Un extremo suelto»). Otra característica de Netflix, «Limpia», de Dominga Sotomayor de Chile («Too Late to Die Young»), Bows San Sebastian Latinos Horizontes, una de las barras laterales más importantes del festival. El título de netflix español de Buzzy «She Walks In Darkness» juega fuera de la competencia.

El principal tema de conversación del festival parece activar el futuro de Movistar Plus+, bajo la nueva gerencia. Impulsado por el entonces jefe de ficción original Domingo Corral, el jugador de TV/SVOD de Telefonic-Pay TV surgió de 2017 como un destacado inversionista de contenido, produciendo una serie 10-11 al año de ambición artística a menudo enorme.

Ahora bajo el nuevo CEO Daniel Domenjó, Movistar Plus+ está luchando para construir y expandirse más allá de lo que Corral, la ex CEO Cristina Burzako y el ex presidente Sergio Oslé han creado.

«Movistar Plus+ tiene su propia marca marcada y consolidada de productos Premium Premium. Todavía apostando por este legado, que se ha construido tan bien en el pasado, nuestro objetivo es crecer en el futuro de la ampliación de Movistar Plus+», dijo Domenjó a Variety.

Ya se han hecho movimientos en esa dirección. «Sundays» es clásico Arthouse, una inmersión profunda en la ética contemporánea compleja. «Los Tigres», en contraste, es la película más grande de Rodríguez hasta la fecha, «una película muy personal sobre la precariedad de una cierta clase trabajadora en Europa, su falta de perspectivas y, al mismo tiempo, un thriller muy entretenido, con el comercio de narco, una película muy abierta», dice Farré.

«Necesitamos suscriptores, espectadores y hacer más ruido, abriéndose a formatos y géneros como el entretenimiento, donde no estamos en este momento», dice Domenjó. El entretenimiento podría ser «sobre todo», reality shows, un «híbrido de ficción/doc, por ejemplo, donde podemos permanecer fieles a nuestra marca pero innovar».

Movistar Plus+ Los televidentes sesgaron adultos mayores, dice Jorge Pezzi, director de ficción y alianzas de Movistar Plus, citando como un ejemplo temprano de una obra de teatro para el público más joven «Se Tinee Que Morir Mucha Gente», adaptando una novela de Victoria Martín, uno de los comediante más destacados de Youtube and Podcast de España.

Movistar Plus+ puede jugar con varios vientos de cola del mercado. Todavía está creciendo. Movistar Plus+, una versión transmitida de su nivel básico de TV de pago a un precio de solo € 9.99 ($ ​​11) ha ayudado a la compañía a publicar las adiciones netas en los miles de dos dígitos cada trimestre desde el segundo trimestre de 2024, observa Maria Rua Aguete en Omdia. «El crecimiento de Movistar es especialmente notable teniendo en cuenta la tendencia más amplia de la disminución de la televisión de pago en toda Europa», agrega.

También disfruta de una fructífera alianza de título por título con Arte France. Su última coproducción, «Anatomy of a Moment», es un retrato de miniserie incisivo y mordiente de las tres figuras que se enfrentaron al intento de golpe militar de España en 1981. También dirigido por Alberto Rodríguez, se está formando como uno de los títulos más grandes de Buzz en el San Sebastiá de este año.

Movistar Plus+ también puede jugar con un negocio de televisión internacional mucho más fluido que permite los derechos divididos y los acuerdos de ventanas, permitiendo grandes jugadas pero inversiones controladas. «¿Producción con Netflix o Amazon Prime Video? ¿Por qué no? Ya hemos hablado con ellos y son muy, muy receptivos», dice Domenjó, también señalando que Movistar Plus+ ya ha vendido su temporada 3 original «Muertos» para transmitir en Netflix.