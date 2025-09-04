La versión del miembro del Salón de la Fama del debate de los New Lakers de LeBron James Sparks

Incluso con especulaciones sobre su futuro, LeBron James sigue siendo el estándar por el cual se miden las estrellas de hoy. Recientemente, Charles Barkley Dibujó paralelos entre James y Shai Gilgeous-AlexanderRecién salido de una temporada de MVP y MVP final.

En El podcast Bill SimmonsBarkley dijo que mientras Michael Jordan y Kobe Bryant Llevaba una ventaja «asesina», James, y ahora Gilgeous-Alexander, dominaba el juego de una manera diferente.

«Los tres mejores jugadores que he visto son Michael, Kobe y LeBron … Michael y Kobe fueron peligrosos. Matarán a tu a. Dijo Barkley.

Agregó que SGA tiene un aura similar «Nice Guy», incluso cuando pone números masivos en el escenario más grande del juego.

Por qué LeBron todavía define el estándar de los Lakers

Los comentarios de Barkley destacan por qué James sigue siendo un punto de referencia. Su estilo de juego se ha convertido en una lente a través de la cual se juzgan estrellas en ascenso. Eso es parte de por qué su estatus con el Los Angeles Lakers fue una historia tan importante en esta temporada baja.

Los rumores sugirieron que James estaba inquieto cuando el equipo giró hacia Luka Doncic como la cara de la franquicia. Esa especulación provocó preguntas sobre si James podría considerar sus opciones. Pero según los cercanos a la situación, la realidad puede no haber sido tan dramática como lo hicieron parecer algunos de los titulares.

Lakers Insider empuja hacia atrás en la charla de salida

Insider de la NBA Jared Greenberg minimizó la idea de que James siempre quiso salir. Hablar sobre La buena palabra con buena voluntadSeñaló que LeBron tenía la opción de probar la agencia libre, pero decidió permanecer en Los Ángeles.

«LeBron tuvo la oportunidad este verano de ser un agente libre y firmar donde quiera … No quería firmar por el mínimo, no quería regalar su cláusula de no comercio … no se confundan por qué todavía es un laker». – Vía deportes de yahoo

La perspectiva de Greenberg sugiere que la charla de salida puede haber sido exagerada. Aún así, en la NBA de hoy, donde las estrellas a menudo cambian de curso rápidamente, es difícil descartar por completo los giros futuros.

Los Lakers serían reacios a mover a LeBron

Incluso si James tuviera frustraciones, un oficio habría sido muy poco probable. Nuevo propietario Mark Walter es poco probable que quiera su nombre vinculado a tal movimiento. Pocos ejecutivos adjuntarían voluntariamente su legado a intercambiar a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Eso no significa que las circunstancias no puedan cambiar en el futuro, pero por ahora, James sigue siendo central en los planes del equipo. Todavía está produciendo a nivel de élite, promediando 24.4 puntos, 7.8 rebotes y 8.2 asistencias por juego la temporada pasada. Ese tipo de producción mantiene a los Lakers competitivos, mientras que Doncic entra en su mejor momento.

El resultado final

La comparación de Barkley muestra cómo James continúa dando forma a las conversaciones sobre la grandeza, no solo a través de su propio juego, sino por cómo se miden otros contra él.

Los rumores sobre una posible salida pueden haber sido exageradas. James no ha presionado para un intercambio, y los Lakers no se apresuran a moverlo. Pero en una liga donde las cosas cambian rápidamente, no es probable que la especulación desaparezca pronto.

Por ahora, el enfoque se centra en si el emparejamiento de James-Doncic puede empujar a Los Ángeles de regreso a la disputa del título, y si LeBron puede continuar estableciendo el estándar tanto para su equipo como para las estrellas en ascenso de la liga.