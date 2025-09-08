La versión de Steven Soderbergh del legado artístico

Algunas cosas que simplemente no puedes fingir. Toma talento: no hay lugar para nada menos que genio en «Los Christophers«, Un drama original crepitante sobre el legado artístico en todas sus facetas, dirigida por Steven SoderberghDe un guión de Ed Solomon («Sin movimiento repentino») y protagonizada por dos actores ingleses de primer nivel de orígenes y estilos muy diferentes, Ian McKellen y Michaela Coel, en la parte superior de sus respectivos juegos.

Aparte de haber pasado seis décadas después de hacer su debut en el West End, McKellen interpreta a una estrella de arte británica malvada que está a punto de patear el balde, mientras que Coel es el joven pintor asombrosamente bueno encargado de terminar ocho lienzos que abandonó muchos años antes. Cada una de las pinturas conocidas de la serie Christopher de Sklar ha alcanzado $ 3 millones o más en una subasta, y los niños adultos (Jessica Gunning y James Corden) saben que hay ocho más encerrados en el piso superior de su apartamento. Entonces se imaginan, pídale a Lori que pose como el nuevo asistente de su padre, y ella puede colarse, robar las pinturas y ponerles los toques finales.

Lo que Lori termina haciendo es mucho más complicado. Casta varios días de justos mentales con el hombre/monstruo que la hizo querer ser artista en primer lugar. La cuestión es que, aunque Sklar puede haberla inspirado, pasó a aplastar sus sueños justo cuando comenzaba su carrera (como juez de la serie «Art Fight», donde humilló a Lori, de 19 años, en National TV). Por lo tanto, hay muchos niveles en los que «los Christophers» podrían desarrollarse. Lori tiene el poder de restaurar no solo el trabajo de Sklar, sino también su reputación. Pero ella también podría vengarse y humillarlo una vez que él se haya ido.

Al final, «The Christophers» se trata menos de falsificación que «forjar» las cosas «hasta que se completen», al menos, esa es la excusa que los codiciosos herederos que utilizan los herederos de Sklar para justificar la contratación de Lori por lo que equivale a un trabajo de falsificación extremadamente complicado. Pero Sklar, que tiene una enfermedad terminal y no mucho por vivir, tiene lotes que se han dejado sin hacer en su vida. Ha maltratado a tantas personas, sobre todo Christopher, el amante que alimentó todas esas pinturas invaluables y cuyos sentimientos para quienes evolucionaron claramente en el transcurso de esa serie. Así que las enmiendas están en orden, para ese hombre, su familia y otros, como Lori, pisó el camino.

Ella aparece en su departamento, dos pisos de lado a lado en una calle London una vez bohemia, para entrevistar como asistente de Sklar, y él habla todo. Sklar ama el sonido de su propia voz, como nosotros, porque este es el gran Sir Ian McKellen hundiendo sus dientes en el delicioso diálogo de Salomón. Ahora en sus 80 años, Sklar no ha pintado nada de Worth en casi tres décadas, aunque gana un buen dinero grabando saludos de video personalizados para los fanáticos (un detalle moderno que le da al guión a veces un guión de juego de reproducción un zing al momento). Ha decidido que ninguno de sus patrimonio pasará a sus hijos, y es lo suficientemente inteligente como para oler lo que están haciendo, incluso si no podría haber adivinado la naturaleza exacta de la tarea de Lori.

Sklar parece encantado de tener una audiencia fresca, que se topa casi sin interrupción, casi todo lo cual Lori absorbe con una cara de póker. A medida que avanzan dos manos, este es agudo, un cruce entre el brillante «detective» de Anthony Shaffer y el más alucinante de todas las películas británicas, «Performance» de 1970, en la que James Fox y Mick Jagger intercambian identidades. McKellen puede masticar el paisaje, caminando en estados de desnudez altamente inapropiados, su figura caída ya no es capaz de seducir, aunque la mente de Sklar parece tan decidida a hacerlo cuando estaba en su mejor momento. Por el contrario, el rendimiento de Coel se obtiene hasta el lenguaje corporal autoprotector y las microexpresiones desconcertadas, pequeñas pistas mientras Lori estudia este ídolo caído suyo y decide su destino.

Entre otras cosas, Lori representa la nueva generación: una mujer negra queer cuyas críticas muy fundadas son mucho más circunspectas que el hombre blanco sin filtro para quien trabaja. Su inteligencia se presenta a través de un ensayo fulminante que escribió en Sklar, así como un monólogo crítico en el que Lori demuestra por qué está exclusivamente calificada para completar esas pinturas suyas. Cuidado de no exagerar los elementos «despertados» de su personaje, el guión permite a Lori diseccionar la misoginia y la hipocresía de este dinosaurio, cuya «solo indignación contra la cultura de cancelación se produjo después de haber sido cancelado».

Soderbergh solo permite que esa dimensión se desarrolle hasta ahora. Esto no es «después de la caza», después de todo, sino un juego mental más igualado. Soderbergh siempre ha sido excelente para orquestar esquemas resbaladizos y trabajos de estafa en los que el público no tiene problemas para apoyar a los delincuentes, desde «fuera de la vista» hasta «Ocean’s Eleven» hasta el subestimado de 2009 «¡el informante!» Pero «The Christophers» esencialmente más allá de la mecánica del fraude artístico, en todo caso, habría sido genial ver más de la técnica de Lori, que se insinúa en un par de montajes rápidos, para considerar si Sklar es el fraude real aquí.

Solomon, cuya madre es pintora, se ha inspirado en artistas radicales de la década de 1960, como David Hockney, cuyos retratos de entonces Peter Schlesinger (el hombre de muchas de sus pinturas de piscinas) son el modelo más obvio para «los cristianos». ¿A quién pertenecen esas obras? ¿Son actos privados, como cree Sklar, pintados solo en su habitación, que luego elige compartir? En cuyo caso, es claramente su elección para destruir las ocho obras inacabadas, como le ordena a Lori que haga. ¿O pertenecen al mundo, y si es así, ¿importa si él es incluso el que los hizo?

«The Christophers» plantea todo tipo de preguntas interesantes, pero no es sin respuestas, incluida una que podría llamarse humildemente el significado de la vida: «durar en las mentes de los demás». Pero esa no es la imagen completa, al menos para un artista, esta película elocuente revela. No ser olvidado es una cosa; Lo que importa más es cómo somos recordados.