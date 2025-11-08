La versión ballet de Cenicienta lista para sorprender al público

Jacarta – Tras el gran éxito de Le Corsaire el año pasado, Étoile Dance Centre volvió a preparar un magnífico escenario para la actuación ballet su anual

Este año, una historia clásica. Cenicienta será el punto culminante de un ballet de larga duración que se celebrará en Ciputra Artpreneur, Yakarta, los días 15 y 16 de noviembre de 2025. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Esta actuación presenta una colaboración especial entre Étoile Dance Center y Ballet Manila, una de las compañías de ballet líderes en el sudeste asiático. Se espera que esta colaboración entre países proporcione un nuevo matiz al presentar una historia eterna sobre la esperanza, el amor y los milagros.

Llevando la versión dirigida por Lisa Macuja Elizalde, esta vez Cenicienta combinará el encanto del ballet clásico con un toque moderno.

«Queremos presentar un espectáculo hermoso pero también fácil de disfrutar para cualquiera. Cenicienta es una historia que todos conocen, por lo que el público puede disfrutar del baile sin tener que entender técnicamente el ballet», dijo la fundadora del Centro de Danza Étoile, Archangela Lina Lukman, en su declaración, citada el sábado 8 de noviembre de 2025.

Además de presentar imágenes atractivas y música deslumbrante, el espectáculo de este año se siente aún más especial porque la mitad de los bailarines que actúan son bailarinas indonesias. La implicación del talento local es una apuesta por abrir espacio para que jóvenes bailarines actúen en el escenario internacional.

«En el futuro, se espera que este evento sea una buena plataforma para que los talentos locales brillen más en el escenario internacional», añadió Archangela.

Cenicienta, que tendrá lugar en medio de las vacaciones de fin de año, se prevé que sea un espectáculo cálido, inspirador y familiar. Esta actuación no sólo muestra la belleza del movimiento y la música, sino que también es una celebración de los sueños, la perseverancia y los milagros que cualquiera puede lograr.

Para aquellos que quieran verlo en vivo, se abrió la venta de entradas a través de las cuentas Bookmyshow e Instagram. @_elleries.

Hay seis categorías de entradas disponibles con precios:

VVIP 1.500.000 IDR

VIP 1.250.000 rupias

Diamante Rp1.000.000

Platino 750.000 rupias

Oro 500.000 rupias

Plata 350.000 rupias

La actuación se llevará a cabo dos veces, concretamente el sábado 15 de noviembre de 2025 a las 19.30 horas y el domingo 16 de noviembre de 2025 a las 17.00 horas. Los espectadores pueden elegir la categoría de asientos según sus preferencias para disfrutar de la belleza del ballet clásico Cenicienta en un paquete moderno, elegante e impresionante.