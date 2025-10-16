La versión avanzada del Suzuki Fronx estará presente en JMS 2025

Tokio, VIVA – Suzuki Motor Corporation aparecerá llena de sorpresas en Salón de la movilidad de Japón 2025 que se celebrará en el Tokyo Big Sight del 30 de octubre al 9 de noviembre. Con el gran tema «By Your Side», quieren enfatizar su cercanía a los consumidores a través de diversas innovaciones de movilidad futuras.

Citado por VIVA Otomotif en el comunicado oficial del jueves 16 de octubre de 2025, la estrella principal en el stand de Suzuki fue el Vision e-Sky, un pequeño coche eléctrico diseñado para las necesidades diarias de las comunidades urbanas. Se afirma que este concepto es “el miniauto BEV perfecto para tu vida” y está previsto que ingrese a la línea de producción antes del año fiscal 2026.

El Vision e-Sky presenta una apariencia alegre y un diseño compacto típico de Suzuki. Este coche de 3,3 metros de dimensiones puede recorrer una distancia de más de 270 kilómetros con una sola carga, apto para actividades rutinarias como llevar a los niños al colegio o hacer compras.

Además de los turismos, Suzuki también trae el e Every Concept, una pequeña furgoneta eléctrica fruto de la colaboración con Toyota y Daihatsu. Este vehículo conserva la practicidad de una furgoneta comercial, pero ahora es más silencioso, más potente y puede funcionar como fuente de energía de emergencia.

Con una autonomía de alrededor de 200 kilómetros, el e Every Concept está diseñado para trabajadores y microempresarios que necesitan un vehículo eficiente pero resistente. Suzuki espera que este modelo pueda contribuir a las comunidades locales, especialmente en situaciones de desastre.

También está el Fronx FFV Concept, que introduce tecnología de combustible flexible basada en etanol. Este vehículo forma parte de la estrategia multipista de Suzuki hacia la neutralidad de carbono, presentando soluciones que se adaptan al carácter de cada región.

Suzuki cree que el etanol puede ser un combustible alternativo respetuoso con el medio ambiente sin sacrificar el rendimiento. Este paso también muestra el compromiso de la empresa de ofrecer opciones energéticas más diversas.

No sólo modelos conceptuales, Suzuki también mostró varios autos nuevos de producción como el e Vitara, X Bee, Jimny Nomade y Spacia. Esta serie de coches muestra la nueva dirección de diseño de Suzuki, que es cada vez más moderna pero sigue siendo funcional.