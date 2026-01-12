La vergonzosa y brutal patada en la Liga 4 de Indonesia se globaliza

VIVA – Fútbol americano Indonesia vuelve a estar en el centro de atención internacional. Desafortunadamente, esta atención global no se produjo debido a los logros, sino más bien como resultado de brutales actos de violencia en el campo de juego que resultaron en suspensiones de por vida para dos jugadores en un futuro cercano.

El incidente ocurrió en una competencia de castas inferiores. Liga 4pero su impacto se extiende al exterior. El vídeo de la horrible entrada que circuló ampliamente en las redes sociales provocó una fuerte reacción del público mundial y fue recogido por varios medios de fútbol internacionales, como Sportbible.

El primer caso ocurrió en el evento de la Liga 4 de la Copa del Gobernador de la Región Especial de Yogyakarta cuando el FC de la Universidad Ahmad Dahlan (UAD) se enfrentó al Kampungqu Football Indonesia (KAFI). En el minuto 78, el jugador del KAFI, DwiOptito Nugroho, lanzó un fuerte puntapié hacia la cabeza del jugador de la UAD, Amirul Mutaqin, mientras luchaba por el balón.

El fuerte impacto provocó que Amirul colapsara y tuviera que recibir tratamiento médico grave. Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente y se convirtieron en tema de conversación entre los internautas internacionales, que destacaron la dura competencia en el fútbol indonesio.

Poco después, la atención del mundo volvió a Indonesia. Esta vez de la Liga 4 de Java Oriental, cuando el jugador del PS Putra Jaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar, ejecutó una brutal patada en el pecho de un jugador contrario en un duelo abierto.

Estos dos incidentes resultaron en una decisión firme del Comité Disciplinario. PSSI. Se declaró que los dos jugadores habían violado varios artículos del Código Disciplinario del PSSI de 2025 y fueron condenados a una suspensión de por vida de toda actividad futbolística en Indonesia, acompañada de una multa.

Esta serie de castigos severos se considera un paso extremo para romper la cadena de violencia en el campo. Sin embargo, por otro lado, este caso ha vuelto a revelar la imagen negativa del fútbol indonesio ante los ojos del mundo.

En lugar de ser conocido por el desarrollo de la competición y el desarrollo de los jugadores jóvenes, el fútbol nacional ha vuelto a convertirse en un tema de conversación mundial debido a incidentes que han dañado los valores de la deportividad y la seguridad de los jugadores.

El foco de atención de este mundo es una dura advertencia. Sin una supervisión estricta y una educación continua sobre el juego limpio, el fútbol indonesio corre el riesgo de seguir volviéndose viral no por los logros, sino por la violencia.