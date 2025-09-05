La verdadera razón de Jalen Carter revelada para escupir en Dak Prescott

La NFL nunca ha tenido un abridor de temporada como el Filadelfia Eagles anfitrión del Dallas Cowboys con Jalen Carter Ser expulsado antes de que ocurriera un chasquido ofensivo para cualquiera de los equipos. Además, el juego de los Cowboys-Eagles tuvo un retraso climático largo en el tercer cuarto.

Sin embargo, la discusión continúa centrándose en la decisión de Carter de escupir sobre el mariscal de campo de los Cowboys Dak Prescott. Están surgiendo más detalles sobre el terrible acto de Carter hacia Prescott. Nick Harris, de Fort Worth Star-Telegram, informó que Carter creía que Prescott escupió hacia el Huddle de Eagles.

«Un poco más de contexto sobre el Jalen Carter Spitgate: según dos personas con conocimiento de la terrible experiencia, Dak Prescott se escupe en el terreno en las proximidades generales del grupo defensivo de las Águilas». Harris detallado En un mensaje del 4 de septiembre de 2025 en X. «Carter pensó que era hostil. Mientras Prescott explicaba que no, Carter escupió».

El siguiente video parece respaldar el informe de Harris.



Esto es lo que necesita saber sobre el controvertido incidente entre Carter y Prescott.

La estrella de los Eagles, Jalen Carter, enfrenta una reacción violenta después de escupir sobre Cowboys QB Dak Prescott

El incidente provocó indignación por parte de los fanáticos y los miembros de los medios en las redes sociales. Stephen A. Smith de ESPN se encuentra entre los que recurrieron a X para expresar su frustración con Carter.

«¿Qué acabo de ver? Jalen Carter, el mejor jugador de la defensa de @eagles, acaba de sacar el juego antes de un maldito chasquido por escupir», Stephen A. Smith de ESPN anotado en X. «escupir en @dak. Al infierno con solo una expulsión. Suspenda a ese hombre. ¿Cómo diablos podrías hacer algo así? ¡Inexcusable! ¡Estúpido!»



Entonces Dak Prescott se escupió en Jalen Carter antes de que Carter respondiera escupiendo en Prescott … Dak no fue una víctima inocente. Lo comenzó y cebó a Carter a hacer algo extremadamente estúpido que lo sacó del juego. pic.twitter.com/c2axdmmor3 – Jon Root (@jonnyroot_) 5 de septiembre de 2025

Se puede argumentar un fuerte argumento de que Prescott instigó el incidente, pero hay una diferencia considerable con lo que el mariscal de campo de los Cowboys le hizo a Carter creciendo cosas al escupir en la estrella.

Lane Johnson en Cowboys vs. Eagles: ‘Dos culturas totalmente diferentes’

Será interesante ver si la NFL entrega más castigo a cualquiera de los jugadores a medida que surgen más imágenes. Si bien este sorprendente incidente aún no había ocurrido, la estrella de los Eagles, Lane Johnson, habló con los deportes pesados ​​sobre la rivalidad en las semanas previas al choque de la Semana 1.

«Es solo una de las mejores rivalidades en los deportes», comentó Johnson a los deportes pesados. “Dos culturas totalmente diferentes.

«Pero sí, lo que comparten es que ambos son extremadamente apasionados. Creo que es por eso que ves la rivalidad que haces es que tienes tantas personas a las que les importa. Sí, hombre, mientras juegas y los años suman, se convierte en otro juego».

Dak Prescott en Cowboys vs. Eagles: «Tenemos que salir y lanzar el primer golpe»

En cuanto a la expulsión de Carter, no es un gran aspecto para el tackle defensivo o Prescott Star. La decisión de Carter de intensificar las cosas se convirtió en un gran beneficio para los Cowboys, al tiempo que ejerció más presión sobre sus compañeros de equipo de las Águilas en medio de su ausencia.

Antes del concurso, Prescott enfatizó su deseo de que los Cowboys fueran los agresores contra los Eagles, pero no estoy seguro de que el mariscal de campo tuviera este incidente en mente.

«Son buenos, son sólidos y no hacen mucho, por lo que debes ser disciplinado y fundamental», dijo Prescott mientras habla de las Águilas, Según los deportes de Yahoo.

“Tenemos que salir y lanzar el primer golpe. [. . .] Se trata de que salgamos, siendo los agresores y entendemos que tienen confianza en las pocas cosas que hacen «.