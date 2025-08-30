La verdadera acción de la solidaridad de Grab Indonesia, brinda ayuda a la familia Affan

Yakarta, Viva – Jefe de Asuntos Públicos Agarrar IndonesiaTirza Munusamy llegó a la casa del dolor Affan kurniawanUn taxista de motocicleta en línea que fue asesinado por un vehículo táctico (Rantis) Brote.

Leer también: Al clasificar la demostración de Ricuh, Muhammadiyah pidió a la introspección del DPR que fuera sensible para escuchar las aspiraciones de la gente



En esa ocasión, Grab Indonesia expresó sus condolencias y proporcionó una compensación para la familia Affan. También es una forma de solidaridad entre las plataformas de trabajo.

«Como una forma de respeto, Grab está presente en la funeraria en Menteng. La gerencia de la compañía viene directamente, transmite condolencias, proporciona una compensación para la familia, también

Envíe un ramo de flores «, dijo Tirza en su declaración, el sábado 30 de agosto de 2025.

Leer también: Thom Haye recibió malas noticias antes de debutar en Persib Bandung





Grab Indonesia brinda asistencia a la familia Affan Kurniawan

Tirza enfatizó que Grab Indonesia quería que se cumplieran la justicia y los derechos de todos los socios de conducir en línea. También preparó asistencia legal para la familia del difunto affan.

Leer también: Takziah a la funeraria, Secretario General de Golkar: Dios, affan regresa al cielo



«Grab Indonesia está presente no solo como una empresa, sino como parte de la lucha de nuestro socio de conductores. Estamos con ellos para garantizar que la justicia y sus derechos estén protegidos. Por lo tanto, preparamos la asistencia, incluida la asistencia legal si es necesario», dijo.

En la misma ocasión, Tirza también agregó que no había forma de asistencia que pudiera cubrir la pérdida o lesión debido al desastre.

«Nos damos cuenta de que no hay números ni compensación que puedan reemplazar el dolor y la pérdida. Sin embargo, lo que podemos hacer es asegurarnos de que la familia no enfrente la carga sola. Estamos aquí para brindar pleno apoyo, tanto en forma de asistencia legal, asistencia financiera o atención diaria», explicó.



Chaqueta gojek de affan kurniawan Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Se sabe que el conductor ojol Llamado Affan Kurniawan, murió después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Sin embargo, el metro de Polda Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.