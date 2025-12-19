La verdad tiene su propia forma de aparecer

VIVA – No yuni shara ha vuelto al debate público después de que un problema de larga data lo vinculara con Irwan MussryEl marido de Maia Estianty, ha vuelto a aparecer en las redes sociales. Este cantante senior finalmente optó por hablar y enfatizar su postura ante las acusaciones que fueron consideradas difamatorias.

A través de una subida a su cuenta personal de Instagram, Yuni Shara transmitió un breve pero firme mensaje. Subrayó que la información distorsionada nunca podrá reemplazar la verdad real. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Yuni Shara, Maia Estianty e Irwan Mussry

«La información manipulada no cambiará la verdad. La verdad tiene su propia manera de emerger», escribió Yuni Shara en la carga citada el viernes 19 de diciembre de 2025.

Esta afirmación es una señal de que Yuni ya no elige permanecer en silencio como antes. Para Yuni, los temas que circulan no son simples chismes, sino calumnias que tienen el potencial de dañar su reputación personal y profesional como figura pública con una larga carrera en la industria del entretenimiento de Indonesia.

Viejos problemas resurgieron

La cuestión del romance entre Yuni Shara e Irwan Mussry en realidad no es una historia nueva. Rumores similares se discutieron ampliamente en 2023, cuando se sabía que los dos estaban en Malang, Java Oriental. En ese momento, la presencia de Irwan Mussry estaba relacionada con su apoyo como donante al PAUD de Yuni Shara ubicado en la zona de Batu.

Un hecho que a menudo se pasa por alto es que Irwan Mussry llegó a este lugar con su esposa, Maia Estianty. Sin embargo, la narrativa en las redes sociales se desarrolló violentamente y tergiversó el momento con acusaciones de una relación ilícita.

De hecho, la participación de Irwan en actividades sociales se lleva a cabo desde hace mucho tiempo y se lleva a cabo abiertamente. La propia Maia Estianty aclaró este asunto.

«No sé por qué, cuando fui a Malang para ver el PAUD que se había construido en Batu, alguien empezó a chismorrear que era una trampa», dijo Maia en YouTube Her Mind.

La acción legal es opcional.

Después de ser paciente durante mucho tiempo, Yuni Shara finalmente decidió dar pasos más firmes. Reveló que había designado a Minola Sebayar como su abogada para investigar a quien difundió el engaño.