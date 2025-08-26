¿La verdad sobre Jussie Smollett? Director de la futura carrera del actor

En el documental de Netflix «La verdad sobre Jussie Smollett? «, Policía, abogados, periodistas, investigadores y Smollett rehashing los eventos del 29 de enero de 2019, el día infame cuando el ex actor del» imperio «informó que era víctima de un violento crimen de odio en las calles de Chicago. El mundo finalmente creyó que» el crimen «era un hojalillo orquestado por Sysollett.

Según el Logline de Netflix, el documento de 90 minutos cuenta la «historia real impactante de una historia supuestamente falsa que algunos ahora dicen que podría ser una historia real». En realidad, la película no proporciona ninguna respuesta. En cambio, el director Gagan Rehill combina pruebas judiciales y narraciones en conflicto para contar la historia de Smollett. El resultado es un documental que hace lo inesperado al permitir a los espectadores decidir por sí mismos quién está diciendo la verdad.

«Recopilamos y recopilamos las 360 perspectivas de la historia», dice Rehill. «Lo conseguimos y los colocamos unos contra otros».

En 2019, Smollett alegó que después de comprar un sándwich en una tienda de metro en Chicago en las primeras horas de la mañana, dos hombres blancos le arrojaron insultos raciales, vertieron una sustancia química desconocida y envolvieron una cuerda alrededor de su cuello. El incidente se encontró por primera vez con una gran cantidad de apoyo público. Pero todo eso cambió cuando la policía de Chicago lanzó imágenes de vigilancia de los supuestos perpetradores, identificando a los hombres como hermanos nigerianos estadounidenses que trabajaron como extras en «Empire». La evidencia de que Smollett había orquestado el ataque y le había pagado a los hermanos $ 3,500 más tarde aparecieron.

Smollett fue inicialmente acusado de 16 cargos de conducta desordenada de delitos graves, pero los cargos fueron retirados. Un año después, Smollett fue reestructurado, y después de un juicio de alto perfil en 2021, el actor fue condenado por cinco delitos graves de conducta desordenada. Fue sentenciado a 30 meses de libertad condicional, incluidos 150 días en la cárcel, más multas por un total de más de $ 120,000. En 2024, la condena se invirtió por motivos de procedimiento, ya que la Corte Suprema de Illinois determinó que la re-prosecución violaba el debido proceso. En 2025, Smollett se estableció con la ciudad de Chicago, y continúa negando que organizó el ataque.

Variedad habló con Rehill sobre «La verdad sobre Jussie Smollett? » que ahora se está transmitiendo en Netflix.

El caso y lo que realmente sucedió, dependiendo de con quién hables, es bastante ambiguo. ¿Eso hizo que sea un documental difícil de maniobrar?

Rehill: Fue difícil en términos de reconocer eso y darse cuenta de eso al principio del proceso. Esta (película) no es (sobre) el sistema de justicia. Es aproximadamente un momento en el tiempo. Hay temas más grandes que aborda este (DOC) para ayudar a transmitir eso.

¿Fue uno de esos temas la relación de la sociedad con la verdad, que parecía tomar un giro en 2019?

Esa es exactamente la lente que quería mirar. Las personas que están a favor de Jussie están vinculadas a una desconfianza de la policía. Todo esto estaba sucediendo en un momento en que estaba surgiendo Black Lives Matter. Nos estábamos cada vez más divididos como sociedad. Entonces la película habla con una sociedad posterior a la verdad en la que vivimos.

¿Es justo decir que todos entrevistados en el Doc, incluidos la policía, Smollett y los hermanos nigerianos estadounidenses, que supuestamente fueron contratados para vencerlo, son narradores poco confiables?

Estoy muy feliz con este elenco de personajes en esta película. Creo que es lo que lo hace único. Todos son más grandes que la vida. Mientras estábamos haciendo la película, estábamos acumulando este elenco y su dinámica. Sus contrapuntos entre sí se estaban convirtiendo en parte de lo que era convincente de la película. Ha sido clave para mí alinear todas sus perspectivas juntas de una manera respetuosa.

¿Se pagó alguno de los sujetos para participar en este documental?

Entonces, sé que a Jussie no se le pagó. Hay muchas personas que estuvieron involucradas en el grupo de acceso antes de que yo llegue. Pero lo que entendí y era clave para mí fue que a Jussie no se le pagaba.

El Doc se está lanzando durante un momento en que Smollett está haciendo incursiones para reiniciar su carrera como actor, director y artista de grabación. ¿Miras la película como un trampolín para él?

Ciertamente, este no es el propósito de esta película. No es un aborto espontáneo de la película de justicia de ninguna manera. Es más una oportunidad para que la gente lo mire, lo mire y vean lo que creen. Entonces, no. Ciertamente no es intención de la película o la mina para ayudar a rehabilitar su carrera de ninguna manera.