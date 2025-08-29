La verdad malvada de ver ‘El mago de Oz’ en la esfera

Ninguna ciudad en la tierra se siente más como la tierra mítica de Oz que Las Vegas, con sus torres pegajosas y las hordas de soñadores que hacen la caminata, esperando desesperadamente que se les otorgue sus deseos, todo lo cual lo convierte en el lugar ideal para probar una experiencia salvaje como «El mago de Oz» en Esfera.

Es difícil no ser impresionado, literalmente, a veces, por los aspectos de la realidad aumentada de este primer espectáculo de su tipo, que incluye monos voladores con drones y un tornado interior. Pero los trucos visuales solos para revisar lo que el director Victor Fleming y su elenco pusieron a filmar hace tantos años (incluido el uso extenso de la IA de la monstruosidad) son otro asunto.

Me encanta cuando alguien imagina una nueva forma de aumentar la experiencia de ver películas. Cuando Francis Ford Coppola hizo «Capitán EO» para Disneyland en los años 80, yo fui el niño que extendió la mano para tocar la pelea voladora mientras se desplazaba ante nuestras caras.

He arañado las tarjetas Odorama en el «poliéster» de John Waters y me reí cuando «The Tingler» se soltó en el teatro (seleccioné cuidadosamente una silla manipulada para vibrar, ya que solo unos pocos obtienen el zumbido).

He realizado experiencias de gran formato como IMAX y Omni, e incluso 4DX, donde pagas para sentarte en una silla que te estremece y te patea durante el espectáculo, rociando agua y viento en tu rostro en momentos estratégicos.

Así que no estaba dispuesto a perder esta nueva manera de experimentar «El mago de Oz». Sphere Honcho James L. Dolan, quien se anuncia de manera divertida como «Jefe de Muckety-Muck» en los créditos finales, claramente proviene de un lugar de amor por la película, que se establece para sumergir al público dentro de lo que podría decirse que es la película de Hollywood más querida de todos los tiempos (Variety llamó #2 en nuestra propia lista de películas).

Pero transmitir el clásico de 1939, ya que fue filmado en la esfera no es una opción. La película original es demasiado granulada, y fue concebida para llenar una pantalla rectangular mucho más pequeña, no un campo de LED de 16k y 160,000 pies cuadrados que se producen sobre su cabeza y se extiende para llenar su visión periférica.

Entonces, ahí es donde entra la controvertida decisión de usar la IA impulsada por Google: cada toma de la película tuvo que ser deconstruida, reformateada y edificada para trabajar dentro del nuevo formato. Si Dorothy y sus amigos aparecen desde la cintura en un disparo, la IA podría usarse para extrapolar el resto de sus cuerpos haciendo referencia a cómo se ven en otras imágenes. Y si alguien deambula o sale del marco, AI podría imaginar lo que estaba haciendo fuera de cámara.

Hablando objetivamente, este sería un gran caso de prueba para la tecnología, en el que un equipo creativo utiliza la IA como una herramienta de vanguardia para intentar algo que sería imposible de lograr con la tecnología de efectos visuales existentes. Las imágenes mejoradas serían solo un aspecto de una experiencia de visualización aumentada que transforma la película en un evento en vivo, completo con un tornado de interior.

Los puristas pueden discutir si es razonable alterar las películas existentes en primer lugar. El proyecto «Wizard of Oz» requería una revisión mucho más radical que los esfuerzos tontos de Ted Turner para colorear «Casablanca» y otros clásicos a mediados de la década de 1980. Pero estoy convencido de que este tratamiento no hará nada para contaminar nuestro amor colectivo por la película original, y mi objetivo era verlo con mis propios ojos antes de juzgar.

Incluso el viaje de Los Ángeles a Las Vegas se siente como parte de la experiencia (ayuda a pensar en el tramo de cuatro horas a lo largo de la autopista 15 como su camino personal de ladrillo amarillo). A medida que te acercas a Las Vegas, la esfera se avecina en el horizonte, mucho más grande de lo que había imaginado y brillando como una bola de cristal, que hace eco de una de las imágenes más mágicas de la película. Justo cuando la malvada bruja de Occidente mira en su claro orbe para ver el progreso de Dorothy hacia Oz, vemos vislumbres de la película clásica.

Las Vegas es mi ciudad menos favorita de la Tierra, y cada vez que voy, me enfrento a la cantidad más llamativa y ofensiva que ha recibido el horizonte, con su torre Ersatz Eiffel, pantallas jumbo de vergüenza cuadradas y anuncios llamativos para las críticas burlescas de la competencia. Así que imagine mi sorpresa de que la esfera marca la rara mejora.

Si mira más allá de los comerciales de Cheetos que recorren su superficie dinámica, el edificio ofrece un punto de enfoque caleidoscópico y visualmente fascinante para alejar mi atención de la escondite de la tira, como el equivalente del siglo XXI de las luces Klieg que traza el cielo fuera de una película de película de alfombra roja.

Conduje el día anterior y alquilé una habitación en el hotel Flamingo, desde el cual pude ver la esfera promocionando el espectáculo «Wizard of Oz» toda la noche. A intervalos regulares, el globo pasaría a través de diferentes pieles, desde lentejuelas rojas (para que coincida con las zapatillas de Dorothy) hasta el pieles de león hasta las hojas de estaño remachadas hasta una camisa verde llena de paja y un saco de arpillera, cada uno de los cuales recordó cuán icónica se ha convertido en la película para el público estadounidense.

Durante el día, en realidad puedes ver a través de la elaborada cuadrícula de discos LED que comprenden ese caparazón, mirando de cerca para observar la silueta de la cámara interior contra el cielo. Resulta que la arena no es del todo esférica, sino con la forma de llenar el campo de visión de todos los sentados en el interior, tan grande que puede inclinar la cabeza hasta el final, o torcerla completamente a la izquierda y a la derecha, y la pantalla está allí (ausente solo directamente detrás de la audiencia).

La pantalla masiva ya estaba encendida cuando encontré mi asiento, aunque la ilusión es tan completa que pensé que los enormes arcos ámbar sobre mi cabeza eran parte de la estructura, y que el pequeño área de corta en el escenario era donde debía estar la pantalla. Es un inteligente truco de Trompe-l’œil que engañó a este neófito de la esfera, hasta que miré más de cerca y me di cuenta de que este vasto dosel de 240 pies era donde se proyectaría «el mago de Oz».

La única forma de mostrar la película allí sin revisarla radicalmente como lo han hecho sería rodear el marco existente, la forma en que Cosm recientemente hizo «la matriz» (en sus lugares de pantalla esférica similar), con imágenes que complementan lo que los cineastas compusieron tan meticulosamente. Pero Sphere apunta a una experiencia muy diferente, una en la que el marco desaparece por completo y la imagen se extiende en todas las direcciones.

Después de una broma interna generada por la IA (donde el león cobarde aparece dentro del logotipo de MGM, donde Leo generalmente ruge), los créditos de apertura con tonos sepia revelan una crujiente «El mago de Oz» nunca antes había tenido. Esa es la primera pista de lo que vendrá. Mientras Dorothy corre a casa con Toto a cuestas, su entorno se limitaba previamente a un cuadro de aproximadamente 4 por 3 (lo que se conoce como la relación de la academia).

Aquí, parece que podemos ver que todas las Kansas se estiren en todas las direcciones, aunque la resolución de 16k es un problema, ya que es tan agudo, mi cerebro quería que coincida con cómo percibo el mundo real. En las películas, los directores usan el enfoque como una herramienta artística para dirigir nuestra atención. Al hacer que el primer plano o el fondo un poco confuso, nos indican que nos concentren en los personajes del marco central. Pero en la esfera (como en IMAX), podemos decidir dónde contemplar el marco, lo que requiere que cada detalle sea nítido. Pero casi no hay consistencia en ese frente.

La apariencia y las expresiones de los actores están limitados por las imágenes originales, y el cambio más preocupante para mí fue cualquier técnica de IA extraña que se usara para reemplazar la cara de Judy Garland con un brillo de plástico sin poros (donde el grano de película y la delicada iluminación le dieron a su piel una cierta suavidad antes). Los ojos que una vez fue una vez guiñados de Dorothy ahora se ven casi como una vaca, enmarcadas por finas pestañas CG, mientras que su maquillaje y pecas varían de disparo a disparo.

Obviamente, la tecnología de IA solo mejorará con el tiempo, y podríamos impresionarnos caritativamente por cuánto puede hacer en su infancia. En teoría, no me opongo a que se use de manera responsable y estaba preparado para ser sorprendido por «El mago de Oz». En cambio, me pareció espeluznante, aplicado sobre el metraje existente de una manera que interfiere claramente con la humanidad de las actuaciones subyacentes, es decir, si hubo una actuación subyacente para empezar.

Estas técnicas se distraen aún más en las escenas de la multitud, donde los extras de Munchkin sin parpadear miran al espacio durante minutos, o los ciudadanos de Oz actúan en bucles similares a autómatas. Cuando un motor de IA comienza a tomar decisiones en nombre de un artista, no sorprende que nos ponga a la altura del Valle extraño (como se llama la desconcertante pero aún detectable brecha entre los humanos de carne y sangre y las figuras generadas por computadora).

Por lo que puedo decir, este ambicioso experimento requirió que cada cuadro de «The Wizard of Oz» se separe en sus piezas de componentes (actores, sets, pinturas mate, etc., y reconfigurado. (En Sphere, todo el espectáculo se extiende solo 77 minutos, por debajo del 102 del original, ya que se ha apretado para un ritmo más amigable con el contemporán, pero también para excluir los momentos que eran demasiado complicados para adaptarse).

Eso significa que a menudo podemos ver una silueta helada, como la que a menudo rodea a los actores filmados en greenscreens, entre los personajes y los antecedentes físicos contra los cuales fueron filmados originalmente. En otros casos, los fondos han sido reemplazados por completo: las torres de la ciudad esmeralda muy por encima de nuestras cabezas, elegantes y brillantes como un juego de videojuegos, y el camino de ladrillos amarillos se ha vuelto de nuevo, lo que hace obvio que los cuatro que dieron en Oz se han cortado y compuesto en este espacio virtual.

La «cámara» casi nunca se mueve en la versión de la esfera de la película, ya que las actuaciones ahora se fijan en el medio de un lugar, como la sala de estar de Dorothy, donde el tío Henry se inclina como el zombie contra la pared de la derecha, donde anteriormente había salido de un cuadro. Ese enfoque arruina mi efecto favorito en toda la película, por el cual el caballo de un color de diferentes cambios cambia los matices con cada corte, pero mejora las escenas entre Dorothy y sus tres compañeros, el Espantapájaros, el Hombre de estaño y el León cobarde, lo que nos permite verlas ensambladas en la pantalla durante la mayor parte de su viaje.

Los animadores humanos seguramente habrían tomado mejores decisiones sobre cómo estas extremidades fuera de la cámara (y personajes completos) deberían aparecer cuando se hacen visibles nuevamente. Aún así, es sorprendente que la IA ahora sea capaz de analizar y extrapolar esto de manera convincente aturde la mente. Cuando el espantapájaros pidió un cerebro hace tantos años, no podría haber imaginado nada casi tan convincente que algún día aparecería.

No estoy seguro de que haya una «manera correcta» para hacer esto todavía, y me estremezco de un poco de pensar qué otras películas podrían estar sometidas a este tratamiento. Sospecho que podría haberse visto mejor si los productores hubieran contratado a actores para pantomime las escenas y luego desollado Garland y las caras de los otros actores sobre esas figuras, ya que es extraño que los personajes originales sean las cosas más difusas de cualquier escena.

La resolución extremadamente alta es el enemigo de esta experiencia, he decidido, ya que hace detalles aleatorios (la flora Munchkinland que agita en primer plano o los pisos brillantes de la ciudad esmeralda) aleja nuestra atención de los personajes. Mientras tanto, los aspectos de realidad aumentada sugieren que el cielo es el límite en términos de cómo las personas creativas pueden obtener en la reinvención de películas clásicas.

En el pasado, aquellos que vieron «The Wizard of Oz» sintieron que sus mentes se expandían cuando un Dorothy en blanco y negro abre la puerta de su casa y entra en el mundo a todo color de Oz. Pero aquí, la mayor emoción se produce durante el tornado que precede inmediatamente a esa escena, ya que los fanáticos masivos soplan viento y humo y papel hojas en el aire. El ciclón interior es tan poderoso que el tipo a mi lado se quitó su gorra de béisbol, para que no se volte.

Cuando cada asiento de la casa sacude cuando la bruja malvada aparece por primera vez unos momentos después, realmente parece que la historia nos está sucediendo. ¿Habría aprobado un showman como Fleming de estas acrobacias? Estoy seguro de que le hubiera encantado la forma en que la esfera puede hacer que nieve en el interior durante la escena de la amapola o cómo las columnas de fuego estallan a ambos lados de la cabeza flotante del mago (el elemento raro se convirtió en completamente desde cero).

Pero dudo que los actores habrían estado tan entusiasmados al ver las elecciones que hicieron en la cámara de segunda vez, o de lo contrario, por completo, por IA. Cuando sales del teatro después del espectáculo, las lámparas verdes estratégicamente ubicadas hacen que las escaleras mecánicas en zigzaguear brillaran como rampas dentro de la ciudad esmeralda. Y en el vestíbulo al salir, los invitados pueden pedirle a un hombre escondido detrás de la cortina que otorgue sus deseos.

Una mujer atrevida pidió «un nuevo presidente», a lo que el jefe calvo y bulboso del mago flotando sobre nosotros ofreció una respuesta diplomática: «No nos gusta ser divisivos aquí en la esfera». Pero eso no podría estar más lejos de la verdad, siempre y cuando Dolan y Company estén utilizando tecnologías controvertidas para pelar con películas queridas.