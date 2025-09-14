La ventaja de Persib Bandung por delante de los marineros de Lion City en ACL 2

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung comenzará su viaje en Liga de Campeones de la AFC Dos (ACL 2) 2025/26 enfrentando representantes de Singapur, Marineros de la ciudad de leónEn el partido inaugural del Grupo G. El duelo estaba programado para tener lugar en el Bandung Gelora Lautan Api Stadium (GBLA), jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: Más popular: Bojan Hodak no está satisfecho con la actuación de Thom Haye, el equipo nacional indonesio está amenazado con Alex Pastroor dejado atrás



Una de las grandes ventajas para PERSIB es una cuestión de duración de recuperación física.

Persib compitió por última vez el viernes 12 de septiembre de 2025, cuando se enfrentó a Persebaya Surabaya en la Super League.

Leer también: La confesión de Thom Haye después de debutar en Persib Bandung, el jugador del equipo nacional dijo que esta era la primera vez …



Mientras tanto, los marineros de Lion City simplemente compitieron en la Liga de Singapur contra el Balestier de Khalsa el domingo 14 de septiembre de 2025 a las 18:30 WIB.

Por lo tanto, Maung Bandung tiene una diferencia de dos días más para descansar y hacer preparaciones, en comparación con sus oponentes.

Leer también: Bojan Hodak no está satisfecho con la actuación de Thom Haye, estos 2 jugadores cosechan elogios





Persib Bandung Midfielder, Thom Haye

Momento importante para Persib

Este tiempo de descanso adicional es muy significativo, dado el horario apretado de la competencia nacional y el nivel de competencia en Asia. Persib puede concentrarse más en hacer:

Recuperación física de jugadores centrales.

Análisis táctico para lidiar con el estilo de los marineros de Lion City.

La adaptación de las condiciones en el hogar para parecer más óptima.

Esta coincidencia será la primera prueba para PERSIB en la fase de grupo ACL 2. Se espera que el apoyo total de Bobotoh en GBLA aumente la motivación del equipo de Bojan Hodak para lograr un comienzo positivo.

Con la ventaja de un tiempo de descanso y apoyo más largo para los seguidores en el hogar, Persib tiene una capital importante para mirar el partido contra los marineros de Lion City. Ahora, cómo Maung Bandung maximiza el impulso para abrir el viaje en Asia con la victoria.