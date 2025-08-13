La venta de los Celtics da un gran paso adelante

La venta del Boston Celtics ha dado un gran paso hacia la finalización. El miércoles 13 de agosto, la NBA emitió un comunicado confirmando que había «aprobado por unanimidad» la venta de la franquicia.

Chisholm lidera un grupo de inversores que ha pagado $ 6.1 mil millones para comprar a los Celtics de la familia Grousbeck.

«Nueva York, 13 de agosto. La Junta de Gobernadores de la NBA ha aprobado por unanimidad la venta de los intereses controladores en los Boston Celtics a un grupo de inversores dirigido por Bill Chisholm», se lee en el comunicado de prensa. «Se espera que la transacción se cierre en breve».

La compra de Chisholm se produce después de que la familia Grousbeck puso la franquicia a la venta poco después de que los Celtics aseguraron el campeonato de la NBA 2024. El equipo estuvo en el mercado durante varios meses, ya que WYC Grousbeck hizo su debida diligencia sobre los posibles inversores antes de tomar su decisión sobre con qué oferta de avanzar.

Chisholm es un fanático de los Celtics de toda la vida

Poco después de que se aceptó la oferta de Chisholm de comprar la franquicia de los Celtics, se sentó para una entrevista con El Boston Herald’s Zack Cox. Durante la entrevista, explicó cómo ha sido fanático de los Celtics durante toda su vida, después de haber crecido en la costa norte.

«Al crecer en la costa norte y asistir a la universidad en Nueva Inglaterra, he sido fanático de los Celtics toda mi vida», dijo Chisholm a Cox. «Entiendo lo importante que son los Celtics para la ciudad de Boston: el papel que desempeña el equipo en la comunidad es diferente a cualquier otra ciudad del país. También entiendo que existe una responsabilidad como líder de la organización para la gente de Boston, y estoy preparado para este desafío».

Los fanáticos de los Celtics esperan que al tener un fanático en el control del equipo, la franquicia estará en manos seguras. Después de todo, Chisholm probablemente será el último tomador de decisiones sobre cuánto dinero pueden gastar los Celtics por encima del impuesto de lujo en el futuro. La esperanza será que cuando llegue el momento de pasar, no es tímido para que las finanzas estén disponibles.

WYC Grousbeck asumirá un nuevo papel

Cuando se anunció por primera vez la compra de Chisholm de los Celtics, se informó que WYC Grousbeck permanecería como gobernador de la franquicia durante la temporada 2027-28 de la NBA. La idea era que ayudaría con la transición de la potencia al tiempo que permitiría a los Celtics navegar por el proceso de reorganización actual.

Sin embargo, el martes 12 de agosto, ESPN informó que el plan ha cambiado ahora, y que Grousbeck asumirá el papel de «gobernador y CEO alternativo».

«Grousbeck no se mantendrá como gobernador del equipo principal una vez que se complete el acuerdo, informó ESPN el martes», informaron Ben Horney y Daniel Roberts de Font Office Sports. «Las dos partes dijeron originalmente que se quedaría durante la temporada 2027–28 en el comunicado de prensa de marzo que anuncia el acuerdo. Chisholm asumirá el papel de gobernador del equipo años antes de lo planeado inicialmente … Grousbeck seguirá siendo el gobernador alternativo del equipo y el CEO a través de la temporada 2027–28, las dos fuentes familiarizadas con el asunto Tell Front Offee Sports.

Después de gastar más de $ 6 mil millones para comprar la franquicia, siempre era probable que Chisholm asumiera un papel de gobernador más temprano que tarde. Sin embargo, solo el tiempo dirá si eso produce un efecto positivo, negativo o neutral en la franquicia.

Por ahora, todo el enfoque permanecerá en llevar a Boston a una posición en la que pueda competir para un campeonato. Solo entonces las preguntas más grandes comenzarán a generar algunas respuestas.