La venta corta se aplicará a finales de septiembre de 2025, Bei reveló su destino

Yakarta, Viva – Director de desarrollo de la Bolsa de Valores de Indonesia (IDX), dijo Jeffrey Hendrik, después de ser pospuesto hasta 26 Septiembre de 2025 De acuerdo con la dirección de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), el IDX planea aplicar Venta corta en fin Septiembre de 2025.

La venta corta es una instalación que permite a los inversores vender acciones que no poseen, ya sea a través de acciones prestadas o por contras, con la obligación de restaurar o cerrar la posición de acuerdo con las disposiciones.

Donde, en general, esta instalación está integrada con los márgenes comerciales que proporcionan apalancamiento varias veces el capital inicial de los inversores.

«La venta corta como una carta de OJK, retrasada hasta el 26 de septiembre», dijo Jeffrey, dijo el martes 2 de septiembre de 2025.



«Significa que, si no hay más dirección de OJK, entonces el día 26 es el viernes, ¿eh? Los lunes 29 de septiembre (venta corta) se aplicarán», dijo.

La aplicación de la venta en corto tiene como objetivo mejorar la calidad del comercio y liquidez El mercado, donde casi todos los grandes intercambios en el mundo también han implementado esta práctica. Basado en el estudio de otros intercambios en el mundo que también aplicó una venta en corto, Jeffrey dijo que la medida ayudaría al intercambio ayudar a aumentar la liquidez entre 5-17 por ciento.

Sin embargo, Jeffrey reconoció que la aplicación de la venta en corto a menudo causaba pros y contras. Por lo tanto, también consideró que en realidad no había un momento perfecto para lanzar esta política. Porque si la condición del mercado es bajista (la tendencia disminuye), aumentará la carga. Incluso si el mercado alcista (la tendencia aumenta), entonces es bueno.

«Si el lateral (horizontal) también libera algo inútil», dijo Jeffrey.

Por lo tanto, Continúa Jeffrey, en la etapa inicial, el IDX limitará el acceso de venta corta solo para inversores minoristas experimentados. Donde para el primer año de la implementación de esta venta corta, al menos los inversores extranjeros e inversores institucionales no pueden realizar una venta en corto.

«Los que pueden hacer una venta en corto son solo inversores minoristas. Incluso entonces, los inversores minoristas tienen experiencia», dijo

Para obtener información, hasta ahora solo dos miembros de Exchange (AB) han recibido permiso oficial como proveedor de servicios de venta corta, a saber, el universo IndoVest (código de corretaje MG) y el milagroso Sekuritas (código de corretaje XC).