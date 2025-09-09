La venganza de Corea del Sur está completa, roda el sueño del equipo nacional indonesio U-23

VIVA -La venganza fue la Corea del Sur sub-23. Equipo nacional Indonesia U-23 debe tragarse la píldora amarga no pudo calificar para Copa asiática U-23 2026 Después de perder 0-1 en el partido final de los clasificatorios del Grupo J Asian Cup U-23 2026 en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025.

Destructor de sueños Equipo nacional indonesio Impreso por Hwang Doyun en el quinto minuto. El gol rápido no se pudo responder a Garuda Muda hasta que terminó el juego.

Estos resultados hacen que Corea avance a la Copa Asiática U-23 2026 como campeona del grupo, mientras que Indonesia debe enterrar el sueño de actuar por segunda vez consecutiva.

Para Corea del Sur, esta victoria se siente especial. Los guerreros de Taegeuk parecían haberse venido después de ser sorprendido por Indonesia U-23 hace un año en Qatar. En ese momento, las tropas de Shin Tae Yong lograron deshacerse de Corea en los cuartos de final de la Copa Asiática U-23 2024 a través de una penalización dramática de 11-10 (2-2).

La derrota de Indonesia en ese momento dañó los largos récords de Corea que siempre aparecieron en los Juegos Olímpicos desde 1988. Fallaron en los Juegos Olímpicos de París 2024, y el dolor ahora estaba vengado por frustrando los pasos de Indonesia hasta la Copa Asiática U-23 2026.

Con este resultado, Garuda Muda Gerald Vanenburg solo ocupó el segundo lugar en la clasificación del Grupo J con cuatro puntos. Desafortunadamente, la colección no es suficiente para competir en la carrera por el mejor boleto de segundo lugar.