La vecina perfecta, mi mamá Jayne y más

DOC Nueva YorkEl festival de documentales más grande de Estados Unidos ha presentado el programa completo para su 16.ª edición, que incluye 116 largometrajes documentales y 113 cortometrajes en cuatro secciones clave: Short List: Features, Short List: Shorts, Winner’s Circle y el nuevo Selects Encore.

El festival se llevará a cabo en persona del 12 al 20 de noviembre en IFC Center, SVA Theatre y Village East by Angelika, y continuará en línea hasta el 30 de noviembre. La programación incluye 30 estrenos mundiales y 34 estrenos en Estados Unidos, a los que asistirán muchos cineastas en persona.

«Las selecciones de este año reflejan urgencia global, coraje personal e innovación artística al más alto nivel», dijo el director artístico Jaie Laplante.

La lista completa está a continuación.

Pon tu alma en tu mano y camina ÁCIDO de Cannes

Lista corta: características

La sección insignia de DOC NYC, lanzada en 2012, se ha ganado una sólida reputación como referente de premios: 13 de los últimos 14 documentales ganadores del Oscar se han proyectado en esta sección. Laplante y el director de Proyectos Especiales, Thom Powers, supervisan la lista para 2025.

“2000 metros hasta Andriivka” — Director: Mstyslav Chernov. Productores: Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath; Después de la película ganadora del Oscar “20 días en Mariupol”, Chernov regresa a Ucrania para capturar el segundo año de la guerra a través de una lente humanista.

“Apocalipsis en el Trópico” — Directora: Petra Costa. Productores: Petra Costa, Alessandra Orofino; Una mirada escalofriante al ascenso del fundamentalismo cristiano en Brasil y su control del discurso político.

«¡Coexistencia, mi culo!» — Directora: Tarifas ámbar. Productores: Rachel Leah Jones, Amber Fares; La cómica israelí Noam Shuster Eliassi utiliza el stand-up para difundir su mensaje de igualdad para palestinos e israelíes.

“Ven a verme bajo la buena luz” – Director: Ryan White. Productores: Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro, Stef Willen; Una historia de amor entre las poetas Andrea Gibson y Megan Falley, que afrontan una enfermedad terminal con humor e intimidad.

“Cover-Up” – Directores: Laura Poitras, Mark Obenhaus. Productores: Yoni Golijov, Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand; Una exploración de las innovadoras investigaciones de Seymour Hersh sobre el engaño del gobierno de Estados Unidos.

“Cutting Through Rocks” (Estreno en Nueva York) – Directores/Productores: Sara Khaki, Mohammadreza Eyni; En una zona rural de Irán, una concejal empodera a las niñas a través de motocicletas, lo que desató una batalla personal contra el patriarcado.

“Escrutinio intensificado” – Director: Sam Feder. Productores: Amy Scholder, Sam Feder, Paola Mendoza; Siguiendo al abogado de la ACLU, Chase Strangio, el primer hombre trans en argumentar ante la Corte Suprema.

“Mistress Dispeller” – Directora: Elizabeth Lo. Productores: Emma D. Miller, Elizabeth Lo, Maggie Li; En China, una mujer contrata a un “disipador de amantes” profesional para salvar su matrimonio, exponiendo la desesperación de género.

“Mr. Nobody Against Putin” (Estreno en Nueva York) – Directores: David Borenstein, Pasha Talankin. Productor: Helle Faber; Un profesor ruso documenta en secreto la militarización de la educación en medio de propaganda en tiempos de guerra.

“Mi mamá Jayne: una película de Mariska Hargitay” – Directora: Mariska Hargitay. Productores: Mariska Hargitay, Trish Adlesic; Hargitay recorre el legado de su madre Jayne Mansfield a través de imágenes raras y archivos familiares.

“Orwell: 2+2=5” — Director: Raoul Peck. Productores: Alex Gibney, Raoul Peck, George Chignell, Nick Shumaker; Un amplio ensayo cinematográfico sobre el poder, la propaganda y las advertencias proféticas de George Orwell.

“El vecino perfecto» – Director: Geeta Gandbhir. Productores: Alisa Payne, Geeta Gandbhir, Nikon Kwantu, Sam Bisbee; Las imágenes de la cámara corporal de la policía capturan la escalada mortal de una disputa vecinal en Florida, desafiando las leyes de «defender su posición».

“Depredadores” – Director: David Osit. Productores: Jamie Gonçalves, Kellen Quinn, David Osit; Revisando “Para atrapar a un depredador”, la película interroga la complicidad de los medios en el voyerismo y la justicia.

“Pon tu alma en tu mano y camina” – Director: Sepideh Farsi. Productores: Javad Djavahery, Annie Ohayon-Dekel; Una serie de videollamadas entre farsi y un joven fotoperiodista palestino se desarrollan en una meditación sobre la resistencia y el testimonio.

“El cuento de Silyan” — Directora: Tamara Kotevska. Productores: Tamara Kotevska, Jean Dakar, Anna Hashmi, Jordanco Petkovski; Un cuento popular macedonio sobre la amistad entre un hombre y una cigüeña blanca herida toma vuelo con realismo mágico.

Lista corta: pantalones cortos

“Todas las habitaciones vacías” – Director: Joshua Seftel.

Un fotoperiodista documenta las habitaciones de los niños perdidos por la violencia armada, transformando el dolor en testimonio.

“Todos los muros cayeron” – Director: Ondi Timoner.

Después de perder su casa en un incendio forestal en California, Timoner expone las desigualdades magnificadas por el desastre.

«¿Soy la persona más delgada que jamás hayas visto?» — Directora: Eisha Marjara.

El pacto dietético compartido de dos hermanas deriva en la batalla de una contra un trastorno alimentario.

“Armado sólo con una cámara: la vida y la muerte de Brent Renaud” – Directores: Brent Renaud, Craig Renaud.

Un homenaje a un periodista caído, completado por su hermano tras la muerte de Brent en Ucrania.

“Ya no hay niños: se fueron y se han ido” — Directora: Hilla Medalia.

Activistas de Tel Aviv realizan vigilias silenciosas de luto por los niños de Gaza, enfrentando la hostilidad pública con silenciosa resiliencia.

“El diablo está ocupado” – Directores: Christalyn Hampton, Geeta Gandbhir.

En una clínica de abortos de Atlanta, una mujer defiende a su personal y a sus pacientes en medio del caos.

“Últimos días en el lago Trinity” – Directora: Charlotte Cooley.

Tres mujeres solteras luchan contra el desalojo de un parque de casas rodantes en el sur de Florida y se unen para preservar su hogar y su dignidad.

“Quizás sea sólo la lluvia” — Directora: Reina Bonta.

Una jugadora de fútbol filipino-estadounidense revisita su herencia a través de una victoria en la Copa del Mundo y un recuerdo familiar.

«¡Oh sí!» — Director: Nick Canfield.

La historia detrás del éxito mundial “Oh Yeah”, que remonta sus raíces vanguardistas a la ubicuidad del pop.

“Qotzuñi: Gente del Lago” — Directores: Gastón Zilberman, Michael Salama.

El pueblo Uru-Murato de Bolivia lucha contra la desaparición del lago Poopó y su identidad cultural.

“La realidad de la esperanza” – Director: Joe Hunting.

Una amistad formada en la realidad virtual se convierte en un vínculo en el mundo real cuando uno dona un riñón al otro.

“Songs of Black Folk” – Directores: Justin Emeka, Haley Watson.

Un concierto del Juneteenth une generaciones a través de la música de la resiliencia y la liberación.

“Tessitura” – Directores: Lydia Cornett, Brit Fryer.

Los cantantes de ópera transgénero reclaman el escenario, transformando las normas artísticas y de género.

“Tigre” – Directora: Loren Waters.

Una artista de Muscogee Creek reconstruye su vida y su arte tras la pérdida y la enfermedad de su familia.

“Éramos el escenario” – Director: Christopher Radcliff.

Los supervivientes de la guerra vietnamitas reclaman su propia historia a través de películas caseras y la memoria colectiva.

Círculo de ganadores

Lanzada en 2019, esta sección rinde homenaje a los ganadores de premios del festival que ya han causado sensación a nivel mundial.

“Debajo de las nubes” — Director: Gianfranco Rosi.

Un retrato en blanco y negro de Nápoles que fusiona memoria e historia. Ganador, Premio Especial del Jurado, Festival de Cine de Venecia.

“Holding Liat” – Director: Brandon Kramer.

La búsqueda de una familia de un ser querido secuestrado en medio de la agitación en Oriente Medio. Ganador del Premio al Documental de la Berlinale.

“Los bibliotecarios” – Director: Kim A. Snyder.

Los bibliotecarios de todo Estados Unidos enfrentan la censura y la prohibición de libros. Ganador, Mejor Largometraje Documental, Festival Internacional de Cine de Dallas.

“La vida después” – Director: Reid Davenport.

Una mirada inquisitiva a la muerte asistida y la ética de la discapacidad. Ganador, Premio Especial del Jurado al Documental Estadounidense, Sundance.

“Apartamento Secret Mall” – Director: Jeremy Workman.

Ocho artistas de Rhode Island construyen en secreto una casa dentro de un centro comercial. Ganador, Gran Premio del Jurado: Documental, IFF Boston.

“Semillas” – Directora: Brittany Shyne.

Un retrato poético de los agricultores negros y su legado en el sur de Estados Unidos. Ganador, Gran Premio del Jurado de EE. UU.: Documental, Sundance.

Selecciona Encore

Esta nueva sección, que debutará en 2025, revisa obras destacadas del programa Selects de DOC NYC durante todo el año.

“Nunca termina, Jeff Buckley” — Directora: Amy Berg.

Una conmovedora reflexión sobre el arte y el legado del fallecido músico a través de archivos familiares.

“Monk in Pieces” – Directores: Billy Shebar, David C. Roberts.

Un retrato cinematográfico de la artista de performance Meredith Monk, con Björk y David Byrne.

“Uno a uno: John y Yoko” – Directores: Kevin Macdonald, Sam Rice-Edwards.

Una mirada reveladora a los años de John Lennon y Yoko Ono en Greenwich Village, con imágenes de conciertos restauradas.

“Furia suburbana” – Director: Robinson Devor.

Reexamina el intento de asesinato del presidente Gerald Ford a través de la lente del malestar estadounidense.