La variedad y el fertilizante son clave

Jacarta – Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman dice permiso variedadesespecialmente en inversiones fertilizante y los pesticidas son muy importantes para respaldar una mayor seguridad alimentaria y de las fases posteriores, de modo que en el futuro Indonesia pueda alcanzar la autosuficiencia en un tiempo corto y rápido.

Lea también: La política agrícola adecuada: la autosuficiencia en arroz está cada vez más cerca



«La variedad y los fertilizantes son líneas muy estratégicas para aumentar nuestra productividad, tanto de cultivos alimentarios como de otros productos básicos. Además, Indonesia es un país grande que tiene muchas variedades superiores y de calidad», afirmó el Ministro de Agricultura.

Plt. El secretario general del Ministerio de Agricultura, Ali Jamil, dijo que la biodiversidad actual es un legado de germoplasma que puede ensamblarse en variedades superiores, de modo que en el futuro el sector agrícola pueda impulsar la economía en toda Indonesia.

Lea también: El Ministro de Agricultura dice que la distribución de fertilizantes a los agricultores es complicada, ahora se ha reformado el sistema alimentario



«Por lo tanto, es necesario gestionar las variedades vegetales con cuidado y prudencia», afirmó.

Ali Jamil dijo que el gobierno está comprometido a brindar servicios de concesión de licencias de fertilizantes y pesticidas más rápidos, transparentes y responsables.

Lea también: Ex Ministro de Agricultura chino condenado a muerte por aceptar Rp. 628 mil millones en sobornos



Esto incluye innovaciones en materia de licencias basadas en tecnologías de la información para que los servicios prestados puedan llevarse a cabo de manera fácil e integrada.

«También seguimos fortaleciendo la supervisión de la calidad y distribución de los fertilizantes para evitar la aparición de fertilizantes que no tienen un número de registro como permiso de distribución, lo que perjudica a los agricultores», explicó.

Ali Jamil añadió que la inversión en fertilizantes debe hacerse con cuidado, prestando atención al impacto ambiental y la sostenibilidad del desarrollo agrícola en su conjunto.

Espera que en el futuro las empresas inviertan más, especialmente en el desarrollo de fertilizantes y pesticidas biológicos respetuosos con el medio ambiente.

Por este motivo, el Centro de Protección de Variedades Vegetales y Licencias Agrícolas (Centro PVTPP) del Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura) llevó a cabo actividades de promoción para la gestión de servicios de obtenciones vegetales y licencias de inversión y fertilizantes y pesticidas en Karangasem, Bali.

Para obtener información, el Centro PVTPP ha acompañado al Gobierno Regional de Karangasem a registrar sus variedades locales de salak como una cuestión de orgullo compartido.

Se sabe que sus salak locales, como Mesui y Porong en el distrito de Banyakdem, fueron designados por la FAO como el primer sitio SIPAM en Indonesia, a saber, Salak Agroforestry Systems en Karangasem.