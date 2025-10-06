La valiosa lección del equipo AHRT en IITC 2025 Mandalika Series 5

Mandalika, Viva – Quinta rotación de idemitsu Copa de talento de Asia 2025 en el Circuito Pertamina Mandalika, Lombok, del 4 al 5 de octubre, se convirtió en un lugar lleno de desafíos para los jóvenes corredores indonesios Equipo de carreras de Astra Hondaa pesar de que no han ganado el podio.

Para Davino Britani, Mandalika trajo un momento especial. Comience desde la décima posición en la primera carrera, el corredor asistió por PT Astra Honda Motor Fue capaz de competir en la primera fila y finalmente terminó cuarto, solo medio segundo a la deriva del ganador.

Álvaro Mahendra también parecía prometedor. Desde la 18a cuadrícula, logró meter en la décima posición, mientras que Nelson Cairoli Ardheniansyah registró los mejores resultados esta temporada con el 12 ° final.

Desafortunadamente, Muhammad Ayatullah no pudo aparecer debido a que la condición no encajaba después de caer durante las calificaciones. Mientras que el comodín Bintang Pranata Sukma pudo terminar su debut en la posición 17 a pesar de ser golpeado por una larga penalización de la vuelta.

La segunda carrera fue apretada con una feroz competencia desde el comienzo. Davino y Bintang habían ido a los seis primeros, mientras que Nelson y Álvaro intentaron mantener el ritmo en el medio del grupo principal.

Sin embargo, el incidente en la vuelta 11 hizo que Davino y Álvaro tuvieran que terminar la carrera más rápido. Nelson se convirtió en el único corredor de AHRT que terminó, cerró la segunda carrera en la décima posición.

Nelson sigue siendo optimista sobre estos resultados. «Un fin de semana positivo para mí, y estoy muy feliz de estar de regreso entre los diez primeros después de la última vez para obtenerlo en la Serie 1. Pero todavía hay mucho que mejorar», dijo.

También mantiene una gran determinación a pesar de no aparecer. «Todavía hay 50 puntos que pueden disputarse en la última serie Sepang más tarde. Lucharé de manera óptima para obtener las 3 clasificaciones principales», dijo.

El gerente general de planificación y análisis de marketing de AHM, Andy Wijaya, evaluó que Mandalika ofrece una experiencia importante. «Además de los resultados de las carreras, el entrenamiento que hacemos también es integral, incluidos los aspectos mentales y el espíritu del poder de lucha», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, lunes 6 de octubre de 2025.