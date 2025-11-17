La valentía del Fiscal General es prueba de una aplicación indiscriminada de la ley

Jacarta – El presidente general de la Asociación Islámica (Persis), Jeje Zaenudin, observa oficina del fiscal general (AGO) que es firme y consistente en sus acciones aplicación de la ley capaz de devolver la esperanza a la gente.

Lea también: La Comisión III de la Cámara de Representantes formará un comité de trabajo para la reforma de la policía, la fiscalía y los tribunales



Esto es en respuesta a los resultados de la encuesta de Indicadores Políticos de Indonesia que clasificó a la Fiscalía General (Kejagung) como la agencia de aplicación de la ley en la que más confía el público.

Según él, la confianza del público ha aumentado porque la Fiscalía ha demostrado seriedad y valentía al actuar contra varios casos importantes, incluidos los de megacorrupción.

Lea también: Corte Suprema rechaza casación, mediador del caso Zarof Ricar sigue condenado a 18 años y será ejecutado por el Fiscal General



«Esto demuestra que cuando las fuerzas del orden trabajan seria, consistente y óptimamente, muchos casos de grandes y graves violaciones de la ley pueden ser descubiertos y tratados con firmeza. Por lo tanto, esto tendrá un impacto en la esperanza y la confianza del público», dijo Jeje en su declaración del lunes 17 de noviembre de 2025.

Evaluó que la firmeza del Fiscal en la aplicación de la ley no puede separarse del apoyo directo del Jefe de Estado. Según él, este apoyo le da a la Fiscalía más libertad y coraje para actuar contra cualquier persona sin discriminación.

Lea también: Registrando La Oficina De Inalum Durante Horas, La Fiscalía De Sumatra Del Norte Revela Acusaciones De Corrupción En Las Ventas De Aluminio



«La firmeza de la Fiscalía en la erradicación de las violaciones de la ley no puede separarse del fuerte apoyo de la política del Jefe de Estado. Por supuesto, la Fiscalía no dudará ni dudará en denunciar todos los delitos perjudiciales para el Estado con la garantía del apoyo del Jefe de Estado», enfatizó.

Hasta ahora, dijo, la desconfianza pública en la aplicación de la ley ha surgido a menudo porque los casos de megacorrupción siempre se han estancado en medio de la participación de partidos poderosos.

Sin embargo, continuó, cuando las instituciones legales se atreven a tomar medidas firmes contra los perpetradores de corrupción, independientemente de su posición, entonces es una fuerte señal de que el Estado está del lado del pueblo.

«Cuando los casos de megacorrupción pueden ser descubiertos y tratados con firmeza, demuestra que el Estado está a favor de los intereses del pueblo, no de las autoridades. Esto significa que ya no hay ningún respaldo para los perpetradores de megacorrupción, por lo que los encargados de hacer cumplir la ley pueden trabajar de forma independiente», afirmó.

Con este paso firme, Jeje dijo que las fuerzas del orden han recuperado la autoridad y la confianza pública ha vuelto a crecer.

«Así, los organismos encargados de hacer cumplir la ley se han recuperado y el público vuelve a tener esperanza y confianza», explicó el presidente del MUI Central.

La Encuesta de Indicadores Políticos de Indonesia publicada la semana pasada mostró que la Oficina del Fiscal General ocupaba la primera posición como la agencia encargada de hacer cumplir la ley en la que más confiaba el público, por delante de la Policía y la Comisión para la Erradicación de la Corrupción.