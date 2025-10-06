La vaina espacial puede llegar a cualquier lugar de la tierra en una hora







La inversión, una joven compañía aeroespacial y de defensa con sede en Los Ángeles, ha presentado su primera nave espacial insignia, Arc. El vehículo Reentry está diseñado para entregar hasta 500 libras de carga de misión crítica desde la órbita hasta casi cualquier punto en Tierra en menos de una hora. La compañía reveló la nave espacial durante un evento en su fábrica.

El arco mide unos 8 pies de altura y 4 pies de ancho, aproximadamente del tamaño de una mesa grande. Está construido para manejar entregas que van desde kits médicos hasta drones. La compañía planea mantener los arcos en órbita durante períodos prolongados, lista para descender cuando se les solicita.

Según la compañía, ARC tiene una gama cruzada de aproximadamente 621 millas durante el reingreso, lo que le permite dirigir las amplias áreas antes del descenso. En lugar de necesitar una pista, el vehículo aterriza bajo paracaídas. Su sistema de propulsión utiliza materiales no tóxicos, lo que permite a los soldados manejarlo de manera segura sin equipo de protección inmediatamente después del touchdown.

