La Universidad Tecnológica de Bandung está listo para ser el centro de innovación para la generación más joven

Yakarta, Viva – El director Universidad Tecnológica de Bandung (UTB), Muchammad Naseer habló sobre el largo viaje de UTB, que se transformó de Bandung College of Technology (STTB).

Leer también: Prabowo se sorprendió de que el gran presupuesto educativo, pero aún se filtrara: ¿Dónde está perdido?



Se espera que el largo viaje Naseer haga UTB como Centro de innovación La Universidad SociocreativePreneur se adapta a los desafíos de los tiempos.

«Esperamos que, al convertirse en una universidad, UTB pueda continuar transformándose en un centro de excelencia que no solo desarrolle ciencia y tecnología. Sino que también se forma. generación joven El visionario, creativo e impacto en el futuro de la nación «, dijo Naseer en su declaración, el sábado 23 de agosto de 2025.

Leer también: Sri Mulyani Corrección del presupuesto de educación Rapbn 2026, para los maestros a los profesores hasta decenas de billones



Para darse cuenta de esto, Naseer afirmó haber diseñado varias estrategias innovadoras. Uno de ellos es mejorar la calidad del personal docente a través del impulso de continuar educación a un nivel superior.

Por otro lado, ITB también continúa mostrando un fuerte compromiso para acceder a la educación a través de la provisión de becas para estudiantes sobresalientes.

Leer también: Subir una tarjeta familiar, los internautas se sorprenden al ver la historia educativa de Erika Carlina



«Esta iniciativa ha demostrado tener un gran impacto. Probado en 2021 UTB logró proporcionar oportunidades educativas gratuitas a 500 estudiantes, un logro que refleja el espíritu de inclusión y alineaciones en el futuro de la generación más joven», dijo.

Además, Naseer también enfatizó la importancia de la investigación y el desarrollo como parte integral del papel de las instituciones terciarias.

Espera que cada resultado de la investigación producido no solo se detenga a nivel académico, sino que la comunidad pueda probar y aplicar directamente para que los beneficios se sientan nuevamente por la comunidad en general.

«Con este enfoque, UTB no solo está comprometido a ser un centro de educación superior, sino que también crece como un centro de innovación que puede hacer una contribución real y sostenible al desarrollo social y económico de la nación», dijo.

«UTB continuará avanzando, prepararse para enfrentar desafíos futuros y fortalecer su contribución en el desarrollo de la educación y la tecnología en Indonesia», explicó Naseer.