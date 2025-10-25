La Universidad Mercu Buana impone un estilo de vida saludable a través de una caminata divertida 2025

Jacarta – Universidad Mercu Buana (UMB) continúa enfatizando su compromiso de fomentar una cultura de vida saludable dentro del entorno del campus. Una manifestación concreta de estos esfuerzos se realiza a través de actividades Paseo divertido UMB 2025, que se celebró en Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Miles de participantes, entre ellos estudiantes, profesores, personal educativo y exalumnos, caminaron tranquilamente a lo largo de la ruta de 2,5 kilómetros en el área de TMII. Esta actividad forma parte de la celebración del 40 aniversario de la Universidad Mercu Buana, así como una oportunidad para fortalecer la unión entre los residentes del campus.

Rector de la Universidad Mercu Buana, Prof. Dr. Ir. Andi Adriansyah, M.Eng., dijo que actividades como Fun Walk son una parte importante para formar el carácter de una comunidad académica sana y competitiva.

«Queremos construir un entorno universitario que fomente un estilo de vida activo, saludable y productivo. La salud no es sólo física, sino también mental y social. Este es el espíritu que llevamos con nosotros en los 40 años de trayectoria de la UMB», afirmó.

Esta actividad no sólo es lúdica, sino también un medio de educación para que un estilo de vida saludable se convierta en un hábito cotidiano en el entorno universitario. Después de llegar a la meta, los participantes fueron recibidos con ejercicios de Zumba, juegos interactivos y premios en la puerta que aumentaron el entusiasmo de los participantes.

El compromiso de la UMB con un estilo de vida saludable también se refleja en otras medidas concretas. Recientemente, el campus inauguró un nuevo centro deportivo en el área del campus Meruya, en el oeste de Yakarta.

Esta instalación está equipada con mini canchas de fútbol, ​​baloncesto y voleibol. Además, se construirá un estadio cubierto para la cancha de bádminton equipado con vestuarios, duchas, vestuarios y otras áreas de apoyo que sean cómodas y modernas.

El evento Fun Walk cerró con una actuación del grupo musical Secondborn en Sasono Langen Budhoyo, acompañado de un bazar de productos creativos de los estudiantes que contribuyó a la animada atmósfera.

A través de esta actividad, la Universidad Mercu Buana confirma su papel como campus que no sólo está orientado a la excelencia académica, sino también al equilibrio entre la salud física, mental y social de todos sus ciudadanos.