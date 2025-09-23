La Universidad de Mercu Buana construye un centro deportivo para atletas de rendimiento impreso

Yakarta, Viva – Universidad Mercu Buana (Ombligo) enfatizó su compromiso de dar a luz a atletas sobresalientes a nivel nacional e internacional inaugurando el Centro deportivo Mercu Buana, instalaciones deportivas modernas que están equipadas con varias instalaciones de alto nivel.

Este centro deportivo ofrece un mini campo de fútbol con Grass estándar de FIFA, una cancha representativa de baloncesto y una cancha de voleibol. En el futuro, la segunda fase de construcción presentará un salón de bádminton estándar nacional con tres campos, vestuarios, baños, casilleros y otras áreas de apoyo convenientes.

El canciller de la Universidad de Mercu Buana dijo que la construcción de la instalación no era solo una inversión en infraestructura, sino un paso estratégico para construir una cultura deportiva y dar a luz a una generación de carácter.

«Este centro deportivo no es solo un medio físico, sino también un símbolo del compromiso de la Universidad de Mercu Buana en fomentar un estilo de vida saludable, construir una cultura deportiva y dar a luz a una generación superior, carácter y triunfadores», dijo.

Según él, varios estudiantes de UMB han demostrado su trabajo en varios eventos deportivos, que van desde campeonatos de interfaz regionales, nacionales, internacionales e internacionales. También ganaron medallas en la Semana del Deporte Nacional (PON) y los Juegos SEA. No hace mucho, UMB envió a los estudiantes para fortalecer el contingente de DKI Yakarta en la Semana Nacional de Deportes de Estudiantes de 2025 (POMNAS).

Se espera que la presencia del Mercu Buana Sports Center sea un hito importante para fortalecer el ecosistema de entrenamiento deportivo en el campus, así como para garantizar que UMB esté cada vez más listo para dar a luz a atletas y graduados que son competitividad dura y global.

UMB estudiante ganador de pomnas 2025 oro

En Pomnas 2025, que tuvo lugar en Java Central, actualmente Gerardo Rizqullah (Digikom-Fikom) Los estudiantes de UMB que son el contingente de DKI Jakarta en Pomnas 2025 han ganado una medalla de oro en la rama de Badminton del equipo de hombres, y Mohammad Al Ghazi (Sistema de informática informática) ganó Bronze en el rescatón de arco de arco.