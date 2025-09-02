La universidad de la cuenta invita a dañar durante la manifestación, el administrador Ig @gejayan llama a ser sospechoso y arrestado

Yakarta, Viva – Administración Instagram @Gejayanmalmal, Syahdan Husein, estaba decidido a ser sospechar Con respecto a la acusación, invitar a dañar durante la manifestación en Yakarta. Esto fue revelado por el jefe de relaciones públicas Polda Metro JayaComisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi.

«(Sospechoso) SH, ese es el administrador de Instagram @GM», dijo, el martes 2 de septiembre de 2025.

En cuanto a la persona en cuestión, se llama el papel de la colaboración cuenta Otro Instagram luego invitó a la destrucción. «Su papel también llevó a cabo una cuenta de IG para la invitación a daños», dijo.

Syahdan mismo ha sido arrestado. Todavía está siendo examinado intensamente. Está sujeto al Artículo 160 del Código Penal y / / / / / / / / Artículo 45A Párrafo 3 Juncto Artículo 28 Párrafo 3 de la Ley ITE y / / / / / o Artículo 76H Artículo 15 Jo Artículo 87 de la Ley de Protección Infantil.

