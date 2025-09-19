La Universidad BNI y Pancasila lanza una tarjeta de estudiantes de marca compartida

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni establecer cooperación con Universidad de Pancasila (Arriba) para publicación y gestión Tarjeta de estudiantes Co-Branding Bni Pancasila University. Se espera que este programa mejore los servicios bancarios digitales al tiempo que fortalece la educación financiera en el entorno del campus.

Esta colaboración se confirmó a través de la firma del memorando de comprensión del Programa de Ecosistemas de Educación Superior, así como el Acuerdo de Gestión y Gestión de Card Estudiantiles de Co-Branding por el Director Institucional de BNI Eko Setyo Nugroho junto con el Rector de la Universidad de Pancasila Adnan Hamid en el edificio multipoprosos de la Universidad de Pancasila, Jukarta, jueves (18/2025).

«BNI se compromete a presentar servicios bancarios digitales que apoyan actividades académicas y financieras de los estudiantes, así como para construir un ecosistema financiero inclusivo en el entorno del campus», dijo el director institucional de BNI, Eko Setyo Nugroho, en una declaración escrita.

Tarjeta de identidad del estudiante (KTM) Los resultados de esta colaboración están diseñados como una tarjeta inteligente con tres funciones principales, a saber, como identidad estudiantil, una tarjeta de débito BNI que está integrada con WONDR por BNI, así como Tapcash para transacciones diarias.

Además, BNI prepara un programa de promoción especial para estudiantes que activan KTM, incluida una cuota gratuita de 27 GB durante un año de BY.U por Telkomsel y la oportunidad de obtener un teléfono móvil y otros premios atractivos.

Esta colaboración fortalece la relación entre BNI y la Universidad de Pancasila que se ha establecido desde 1997. En la actualidad, UP también utiliza servicios de gestión de efectivo BNI e instalaciones de pago de matrícula única (UKT) a través de la red BNI.

En las etapas iniciales, pronto se distribuirán más de 2,800 tarjetas de marca compartida. EKO espera que este paso pueda proporcionar beneficios concretos para la comunidad académica.

«Expresamos nuestra mayor apreciación por el apoyo de la Universidad de Pancasila. Esperamos que esta cooperación traiga grandes beneficios a los estudiantes mientras apoya el progreso del mundo de la educación», concluyó Eko.

El lanzamiento de la tarjeta estudiantil de marca compartida de BNI en la Universidad de Pancasila no solo proporciona un fácil acceso a los servicios de banca digital para los estudiantes, sino que también es un paso estratégico para BNI para expandir el ecosistema financiero en las instituciones terciarias.

Se espera que esta iniciativa pueda fomentar la eficiencia de la transacción, aumentar la educación financiera de la generación más joven, al tiempo que apoya la transformación digital en el mundo de la educación.