La Unión Europea inmediatamente impuso sanciones a Israel para el conflicto de Gaza

Yakarta, Viva – El presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará un paquete Sanciones a Israelincluyendo suspender el apoyo bilateral, suspender parte del acuerdo de asociación e imponer sanciones contra ministros extremistas.

«Enviaré un paquete de pasos para abrir el camino a seguir. Primero, la comisión hará todo lo que se puede hacer de forma independiente. Detendremos el apoyo bilateral a Israel. Detendremos todos los pagos en este campo sin influir en la cooperación con la sociedad civil israelí», dijo Von der Leyen en un discurso anual antes del parlamento europeo (estado de la unión). AnadolúMiércoles 20 de septiembre de 2025.

También prometió proponer sanciones contra los ministros extremistas israelíes y de asentamiento que cometieron violencia, además de presentar una suspensión comercio.

«Formaremos un grupo de donantes palestinos el próximo mes, incluidos instrumentos especiales para la reconstrucción Gaza. Este será un esfuerzo internacional con socios regionales y continuará el impulso de la conferencia de Nueva York en celebración por Francia y Arabia Saudita «, dijo.

Von der Leyen también pidió la liberación de los rehenes, el acceso completo sin obstáculos para la asistencia humanitaria, así como un alto el fuego de inmediato. Hizo hincapié en que a la larga, el único camino realista hacia la paz es una solución de dos países con ambas partes una al lado de la seguridad.

«Lo que sucedió en Gaza ha sacudido la conciencia del mundo. La gente fue asesinada mientras pidían comida, las madres abrazaban a los bebés sin vida. Estas imágenes son realmente desastres … El hambre humana no debe usarse como arma de guerra. Por el bien de los niños, por humanidad, esto debe detenerse», dijo Von der Leyen.