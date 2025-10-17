La uniformidad en los envases de cigarrillos se considera hostil para el mundo empresarial

Jacarta – No hace mucho Política Ministerio de Salud (Kemenkes) sobre el Proyecto de Reglamento del Ministro de Salud (Proyecto Permenkes) sobre uniformidad embalaje cigarrillo con el mismo color provocó una ola de rechazo de varios partidos.

Lea también: La Asociación de Agricultores aporta información sobre el plan de envasado uniforme de cigarrillos



Se sabe que esta política tiene el potencial de debilitar la industria. tabaco nacional y alterar el ecosistema negocio que sustenta la economía regional.

Lea también: La industria de seguros todavía necesita un toque personal en medio de la era digital



Así lo reveló el secretario general del Consejo Nacional de Liderazgo de la Asociación Agricultor Tobacco Indonesia (APTI), K Mudi dijo que este reglamento no es adecuado para su implementación en Indonesia.

«La uniformidad en los envases de cigarrillos será un flagelo para los productores de tabaco y reducirá la aceptación del mercado», dijo Mudi, citado por VIVA el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: Ibas Yudhoyono: El gobierno debe prestar atención a la educación y el empoderamiento de las mipymes



Según sus palabras, alrededor del 70 por ciento del total de 200.000 toneladas de tabaco nacional es absorbido por la Industria de Productos del Tabaco (IHT). Mientras tanto, casi todas las tierras tabacaleras de Indonesia son plantaciones de pequeños propietarios, lo que significa que esta política podría afectar directamente los ingresos de millones de agricultores de la región.

Él cree que esta política tiene el potencial de estrechar el mercado interno del tabaco, reducir la competitividad de los productos nacionales y alterar la cadena de distribución que ha sido la columna vertebral económica de las áreas centrales del tabaco como Temanggung, Madura y Lombok.

Además del impacto sobre los agricultores, APTI también destaca el aspecto de seguimiento. Según Mudi, la combinación de colores y diseños de envases puede dificultar la identificación visual de las marcas y aumentar el riesgo de falsificación de productos.

«Actualmente, sin un embalaje uniforme, los productos estandarizados, los logotipos de las empresas, etc., son muy fáciles de falsificar», añadió.

No sólo eso, el rechazo también llegó desde el mundo empresarial. El secretario general adjunto de la Asociación de Empleadores de Indonesia (APINDO), Anggana Bunawan, afirmó que el concepto de paquetes de cigarrillos uniformes con el mismo color adoptado de otros países como Singapur y Australia no puede implementarse simplemente en Indonesia sin considerar la estructura económica, social e industrial nacional.

«Pedimos firmemente al Ministerio de Salud que lleve a cabo el proceso con cuidado y que no se apresure», afirmó Anggana Bunawan.

Como solución, APINDO alienta al Ministerio de Salud a posponer la implementación de este Proyecto de Reglamento Ministerial de Salud y abrir un foro de diálogo nacional que involucre a asociaciones, actores de la industria, académicos y comunidades afectadas.