La última vuelta es un determinante, Espargaro sometió con éxito a Bagnaia

VIVA – Pol Espargaro De vuelta en el centro de atención en Motogp 2025 después de actuar brillantemente en el GP de Hungría. Aunque solo un estado como corredor Sustituya de Tech3 KtmSe las arregló para terminar en la octava posición después de conquistar campeón mundial dos veces, Francesco Húmedoen la última vuelta.

Este momento no solo es una sorpresa, sino que también fortalece la posición de KTM como uno de los equipos cada vez más competitivos esta temporada.

Duelo épico en la última vuelta

La carrera en el circuito de hungaroring presenta drama a doblar final. Bagnaia estaba frente a Espargaro e intentó mantener su posición con frenado duro en la primera esquina. Sin embargo, la estrategia en realidad fracasa.

Bagnaia está frenado tardío, se ensancha fuera de la línea de carreras y pierde impulso. Espargaro, quien está esperando pacientemente la oportunidad de infiltrarse inmediatamente en el interior y aprovechar la octava posición justo antes de la línea de meta.

Según Espargaro, esta pelea se sintió extraña. Pero estaba seguro de que Bagnaia solo experimentó un momento difícil temporalmente y pronto volvería a su mejor nivel.

«Me frené un poco tarde, pero él me alcanza en la última ronda, en la primera esquina», recordó Espargaro, citado por Viva de Chocar Miércoles 27 de agosto de 2025.

En la entrevista después de la carrera, Espargaro respetó la calidad de Bagnaia. Afirmó que aunque Pecco parecía tener dificultades en las últimas semanas, no redujo su reputación como uno de los corredores más rápidos de la red.

Repsol Honda Team MotoGP Espargaro Racer

«Este fin de semana se extiende sólidamente para el KTM, y todo el trabajo duro llevado a cabo con el equipo de Examiners produjo resultados porque parece que han encontrado la confianza necesaria para funcionar», agregó Espargaro.

Este comentario muestra respeto entre los corredores, así como subraya cuán apretada es la competencia esta temporada, donde los pequeños errores pueden cambiar drásticamente los resultados de la carrera.

Los resultados positivos de Espargaro se convirtieron en parte del mayor logro del KTM en Hungría. Además de sí mismo, Pedro Acosta también parecía impresionante con terminar justo detrás de Marc Márquez. Incluso Enea Bastianini, que también monta una motocicleta en una base de KTM, registra un momento constante durante el fin de semana.

Pol enfatizó que este éxito no fue una coincidencia, sino el resultado del arduo trabajo del equipo y técnico de pruebas de KTM.

El desarrollo de motocicletas, especialmente en el sector de aceleración y la estabilidad de frenado, comenzó a mostrar resultados tangibles. Con tres corredores de KTM entrando en los últimos ocho, está claro que el fabricante austriaco se está acercando a la primera fila.

Aunque satisfecho con su actuación como corredor sustituto, Espargaró todavía enfatizó sus esperanzas de que Maverick Vinales se recuperara inmediatamente de una lesión.

«Siempre estoy listo para ayudar al equipo cuando sea necesario. Pero quiero ver a Maverick nuevamente, porque eso significa que la situación del equipo vuelve a la normalidad», dijo.

Esta declaración muestra la profesionalidad de Pol. Se dio cuenta de que su papel no era permanente, pero su entusiasmo y experiencia hicieron que KTM siguiera siendo competitivo a pesar de que uno de los principales corredores estaba ausente.

Ilustración de MotoGP Edition KTM RC Motorbike Imagen

La carrera en el GP 2025 húngaro mostró un drama lleno de sorpresas. Espargaro logró demostrar su valía a sí mismo competitiva al conquistar al campeón mundial Bagnaia en la última vuelta. KTM también mostró cada vez más sus colmillos con resultados consistentes de algunos de sus controladores.

Mientras tanto, la atención permaneció en Bagnaia, que estaba experimentando un período difícil. Sin embargo, como dijo Espargaró, el público podría esperar que Pecco pronto se levantara para animar la lucha por el podio.