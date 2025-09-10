La última tecnología de vehículos pesados ​​presentes en IEEE

Yakarta, Viva La serie 2025 de Indonesia Energy & Engineering (IEEE) se abrió oficialmente en la Kakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, miércoles 10 de septiembre de 2025. La exposición multisectorial más grande en el sudeste de Asia duró hasta el 13 de septiembre, con el tema «Sostenibilidad para la transformación industrial». Más de 2,000 empresas de 40 países participaron en el evento con un área de exhibición de 143,000 metros cuadrados.

Este evento es un punto de reunión estratégico entre los actores comerciales, el gobierno, los académicos, para la comunidad en general. El objetivo no es solo mostrar las últimas innovaciones tecnológicas, sino que también construye la sinergia nacional que enfrenta los desafíos del desarrollo futuro. La infraestructura y la resiliencia sostenibles son el foco principal de la organización este año.

El Ministro Coordinador de Desarrollo y Cultura Humana, Prof. Dr. Pratikno, estaba presente para abrir este evento directamente. Hizo hincapié en la importancia de la colaboración del sector cruzado para responder a las necesidades de la industria. «Nos reunimos para construir conjuntamente un mundo más seguro, construir soluciones tecnológicas innovadoras y crear mejores innovaciones revolucionarias para el avance de Indonesia», dijo, citado por Viva el miércoles 10 de septiembre de 2025.

La serie de la Semana de la Construcción y la Ingeniería de este año involucró una serie de exhibiciones importantes. A partir de la construcción de Indonesia, el concreto muestra el sudeste de Asia, Building Systems & Automation Indonesia, Water Indonesia, a Adexco que se centra en la gestión de desastres. Con esta colaboración, se espera que la serie IEE 2025 sea un catalizador importante en el desarrollo nacional.

El gerente del país Pamerindo Indonesia, Lia Indriasari, enfatizó que el desarrollo de la infraestructura no era suficiente simplemente. Según él, la infraestructura debe ser dura, amigable con el medio ambiente y contribuir al bienestar de la comunidad. «La serie IEE 2025 presenta una solución real para un desarrollo más eficiente, eficiente en energía y sostenible», explicó.

La Agencia Central de Estadísticas (BPS) señaló que el sector de la construcción era uno de los principales apoyos de la economía indonesia. En el segundo trimestre de 2025, este sector absorbió 8,7 millones de trabajadores y contribuyó con un 9,48 por ciento al PIB nacional. El presupuesto de infraestructura de este año llegó a USD 26.6 mil millones con un enfoque en proyectos estratégicos como IKN Nusantara y el desarrollo de viviendas públicas.

Se mostraron varias innovaciones tecnológicas en la primera semana de la exposición. Comenzando desde potentes equipos pesados, concreto ecológico, sistema de construcción inteligente, hasta soluciones de agua limpia y saneamiento moderno. Una de las agendas especiales es la competencia nacional de fontanería en poder de Perpamsi, que lleva el tema «reunir conexiones de la casa».

El evento principal de la serie IEE, Hanung Hanindito, dijo que esta exposición no fue solo un evento para mostrar tecnología. Hay seminarios, competiciones, discusiones de asociación cruzada que enriquecerán las ideas de los participantes. «Esta es la contribución real de la serie IEE 2025 para apoyar el futuro de Indonesia, convirtiéndose en un catalizador para la industria sostenible, más verde y más valor», dijo.

La construcción indonesia que ingresó a la 25ª edición también presentó un área al aire libre más amplia. Se exhibieron hasta 250 unidades de equipo pesado, desde camiones, grúas, hasta plataformas industriales. La presencia de este equipo a gran escala proporciona una experiencia única para que la comunidad y los actores comerciales sean de primera mano la columna vertebral de la industria nacional de la construcción.

El tema de la sostenibilidad es también el foco principal del organizador. Pamerindo Indonesia coopera con varios socios para la gestión de residuos, el uso de materiales reciclados, a servicios de transporte ecológicos. El programa Better Stand se promueve nuevamente para que los expositores no usen materiales desechables, en línea con el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG).