La última publicación de Wamenaker Immanuel Ebenezer antes de ser golpeado por el KPT OTT: ¡No te metas con Prabowo!

DePok, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Volver para llevar a cabo la operación de arresto (OTT) contra los funcionarios estatales. Esta vez, fue el turno del viceministro de mano de obra (Viceministro), Immanuel Ebenezerquien fue anulado el miércoles por la noche, 20 de agosto de 2025.

El arresto se llevó a cabo en el Ministerio de la Oficina de Manpower. Esta noticia fue justificada directamente por el vicepresidente del KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Aunque el KPK no ha revelado en detalle los casos que lo atraparon, el público se sorprendió por esta noticia, considerando que Immanuel había sido conocida como una figura vocal que a menudo defendía a los trabajadores y trabajadores.

Actividades de Immanuel antes de OTT

Curiosamente, antes de ser arrestado por el KPK, Immanuel Ebenezer tuvo una inspección repentina (inspección) a una fábrica de pasta de dientes en Depok, West Java, el martes 19 de agosto de 2025.

En la carga en su cuenta personal de Instagram, Immanuel parecía reunirse con trabajadores que se quejaron de la práctica de dar cheques abultados a los empleados afectados por la terminación del empleo (PHK).

La presencia de Noel en la fábrica en ese momento se consideraba una forma de parcialidad para los trabajadores que luchaban por sus derechos. Incluso recaudó el altavoz para alentar a los trabajadores que exigieron justicia.

Immanuel también recordó a los empresarios que no jugaran con el destino de los trabajadores. Incluso dijo firmemente que sería una «verdadera amenaza» para los empresarios que se atrevieron a ignorar los derechos de los trabajadores.

«Advierto a los empresarios traviesos, no juegues en el gobierno presidencial Prabowo«Se destacó.

Según Noel, los pasos hasta ahora han sido una forma de un mensaje difícil para aquellos que intentan dañar a los trabajadores y a las personas pequeñas.

«Una vez más, seré una verdadera amenaza para aquellos que se atreven a jugar con el destino de la gente. Salam Indonesia es clara para mí, Immanuel Ebenezer», dijo en voz alta en ese momento.

Actitud de defensa laboral

Anteriormente, Immanuel también tuvo la oportunidad de ir directamente al campo cuando los trabajadores del sari de Pt Bumi Mas Indonesia en Padang Pariaman, West Sumatra, llevaron a cabo una protesta a principios de agosto de 2025.

Frente a los trabajadores, Noel enfatizó que no dudaría en procesar a los empresarios que violaron las reglas y abandonaron los derechos de los trabajadores.

«Si los líderes de la compañía no pueden resolver este problema, somos criminales, lo daremos», dijo Immanuel en ese momento.

Agregó que había ordenado al jefe de la agencia relevante que llamara inmediatamente al empresario, así como a preparar un equipo legal para llevar este caso al dominio penal.

Contraste entre imagen y estuche

Este arresto causó ironía. Por un lado, Noel es conocido como un defensor de trabajadores que se atreven a luchar contra los empresarios traviesos. Pero por otro lado, su participación Hay kpk Hacer su imagen ahora es cuestionada.

El KPK confiscó una serie de artículos de lujo en la operación, que van desde motocicletas Ducati hasta docenas de unidades de automóviles. Este hecho hace cada vez más al público esperando una explicación oficial relacionada con el supuesto caso que arrastró el nombre del viceministro.

Hasta ahora, el KPK no ha detallado en detalle el artículo que atrapó a Immanuel. La institución interreligiosa solo aseguró que la operación de arresto se llevara a cabo de acuerdo con los procedimientos legales.