La última publicación de Andre Taulany después de que su hijo fuera arrastrado en el juicio

VIVA – En medio de la atención pública relacionada con el proceso de divorcio, Andre Taulanán Comparta las últimas cargas llenas de significado en su cuenta personal de Instagram. La publicación cargada recientemente parecía ser un mensaje de refuerzo en el medio de la situación que enfrentaron su familia.

La carga está equipada con una foto de Andre junto con sus tres hijos, a saber, Ardio Raihansyah Taulany, Arkenzy Salmansyah Taulany y Arlova Carissa Taulany. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Andre Taulany y dos de sus hijos. Foto : Instagram @andreastaulany.

«¿Recuerdas, este es solo un mal día pero no una mala vida ♥ ve la vida es buena, te recuperé? Escribe Andre Taulany citado de su Instagram @andreastanyamy el lunes 11 de agosto de 2025.

Anteriormente, el hijo mayor de Andre, Ardio o Dio, estaba en el centro de atención después de estar presente en la corte. Su presencia no era defender a una de las partes, sino tratar de reconciliar a sus padres.

Según DIO, la demanda de divorcio presentada por su padre en realidad no era necesaria, especialmente porque el problema solo estaba relacionado con la dirección que según él había sido regulada en la ley del hogar.

«Debido a que la demanda de Papá en realidad no es necesaria, porque se trata solo de la dirección, ¿verdad? Y esa es la dirección que se ha completado, una de las leyes sobre el hogar, el divorcio o lo que sea», explicó.

Dio espera que sus padres permanezcan juntos y vivan en armonía. Él cree que su problema es en realidad solo una cuestión de comunicación que no está bien establecida.

«En realidad están bien, no hay problema. Mamá es buena, papá, me cuidan», dijo.

«Son buenos con sus hijos y esto es solo una cuestión de no comunicarse. Tal vez si se comunican puede serlo», agregó.