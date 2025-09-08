La última oportunidad antes del día del juicio

VIVA – Equipo nacional Indonesia enfrentará una prueba seria antes de ingresar al verdadero campo de batalla. Garuda está programado para enfrentarse con el Líbano en el partido de la jornada de la FIFA en el estadio Bung Karno, Yakarta, el lunes por la noche 8 de septiembre de 2025.

Esta parte se considera la última prueba para las fuerzas de Patrick Kluvert antes de ingresar al «Día del Juicio» Calificación de la Copa Mundial 2026 Cuarta ronda, donde Indonesia se enfrentará a los gigantes asiáticos, Arabia Saudita e Irak, el próximo mes.

Anteriormente, Garuda se volvió loco con un grupo de 6-0 goles contra Taiwán. Sin embargo, el Líbano claramente no es un oponente de la misma clase. Los cedros están ahora en el ranking 1112 de la FIFA, seis escaleras mejor que Indonesia.

Algunas estrellas descansadas contra Taiwán están listas para volver a fortalecer al equipo. Jay Idzes, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Joey Pelupessy, a Ragnar Oratmangoen probablemente cayó desde el principio. Mientras que Adrian Wibowo, que acaba de llamar, también tuvo la oportunidad de hacer un debut dulce.

Este partido ciertamente será caliente y se convertirá en un verdadero punto de referencia para el poder de Garuda. Además, se sabe que Líbano tiene un estilo de juego apretado y duro, que realmente puede probar la madurez de los juegos indonesios.

El propio Patrick Kluivert está esperando la mezcla de estrategia. Si puede conquistar el Líbano, Garuda no solo gana, sino que también envía una señal de que están listos para mirar los partidos de vida y muerte en los clasificatorios de la Copa Mundial.

Calendario Equipo nacional indonesio VS Líbano

Estadio Bung Karno, Yakarta

Lunes 8 de septiembre de 2025

Inicio 20.30 Wib