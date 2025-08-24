La última noticia de ex esposa de Deddy Corbuzier, Kalina Ocktaranny, ahora se vende en la carretera

VIVA – número Kalina Ocktaranny, ex esposa Deddy CorbuzierDe vuelta en una cálida conversación. Ahora se sabe que la última noticia de Kalina ha sido pionera en una pequeña empresa al lado de la carretera.

La mujer de 44 años está eligiendo actualmente vender ES Teler. Sin embargo, detrás de su decisión de vender, reveló la historia de la emoción, donde su hijo aparentemente dio el capital comercial, su hijo, Azka Corbuzier. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Kalina admitió que había planeado abrir un negocio desde el año pasado, pero estaba limitado a encontrar la ubicación correcta y estratégica. Hasta que finalmente la fortuna vino de su hijo, que le dio dinero de Rp50 millones. Kalina usó el dinero para abrir un negocio.

«Entonces, la historia es en realidad que soy del año pasado que quería abrir, solo no buscando el lugar, ¿verdad? Estaba buscando un lugar estratégico como ese. Hace 1 mes caminé con mi hijo. De repente, mi hijo dijo así, mamá, Azka pidiendo el número de cuenta de mamá.

«No necesitas mamá, no necesitas estar allí. Me dan Rp50 millones con mi hijo», agregó Kalina con ojos llorosos.

El dinero dado por Azka es una capital valiosa para Kalina. También usó el dinero para ser pionero en el negocio de Sultan Es Teler. Para Kalina, el valor del dinero dado por Azka no era comparable al orgullo que sintió. Ver a su hijo, que ahora tiene 19 años, ya tiene la iniciativa y un alto sentido de responsabilidad es la felicidad invaluable.

«Utilizo dinero de mi hijo para mí, finalmente hice esto (esfuerzo). Como madre, no necesito que me dan dinero. Los niños recuerdan a su madre, ya muy agradecida. Quiero decir que un nuevo niño de 19 años puede darme un dinero realmente grande.

«Muy orgulloso porque significa estar muy agradecido de tener hijos que recuerden a su madre. Eso es todo», agregó.