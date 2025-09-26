¡La última lista de precios de Motor TVS en iMOS 2025, hay un descuento atractivo!

VIVA – en el Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 que se mantuvo en Ice BSD, Tvs Motor La compañía Indonesia aparece llena de confianza al presentar una variedad de motocicletas superiores con promociones atractivas.

El evento que se celebró del 24 al 28 de septiembre de 2025 fue una oportunidad de oro para los fanáticos de las motos para obtener precio Especial exclusivo y bonificación de los televisores.



TVS Motor Filas en iMOS 2025

Desde el monitoreo de Viva Langung el viernes 26 de septiembre de 2025, aquí hay una lista de productos de motocicletas de TV en exhibición y vendido a precios de promoción para Vamos 2025Completo con descripciones y ventajas de cada uno.

1. TVS CALLISTO ENTENDIDO – Scooter Retro con un toque de tecnología moderna

Los televisores Callisto Intelligo aparecen en un grueso estilo retro, pero combinado con la última tecnología, lo que lo hace adecuado para usted que desean verse diferente en las calles.

Este scooter tiene un diseño de cuerpo clásico con un toque de luces redondas y elegantes líneas corporales. Equipado con características modernas, como paneles de instrumentos digitales y sistemas de iluminación LED, Callisto Intelligo ofrece comodidad y estilo.

En IMOS 2025, el precio de Callisto Intelligo cayó significativamente de alrededor de RP. 20 millones a RP. 17 millones. Este RP. El descuento de 3 millones es la atracción principal para los amantes de la motos retro-moderna que desean una moto de estilo clásico sin sacrificar la comodidad.

2. TVS CALLISTO 125 – Pato potenciado con un aspecto deportivo

A diferencia del InteligO que se centra en el estilo retro, los televisores Callisto 125 ofrecen una mayor potencia con un motor receptivo de 125 cc, adecuado para el uso diario en áreas urbanas y carreteras. El diseño sigue siendo elegante con un toque moderno, dando el aura deportiva adecuada para usted que prioriza el rendimiento.

En IMOS, Callisto 125 se acompaña de una promoción de cupones de mapa por valor de Rp 500 mil, por lo que los compradores tienen un valor agregado al realizar transacciones. Esta moto es ideal para usuarios que desean una moto práctica y dura a un precio de RP. 22 millones.

3. TVS IQEB S – Scooter eléctrico ecológico con tecnología avanzada

Al entrar en la era de los vehículos eléctricos, los TVS presenta Iqube S como una solución ecológica sin sacrificar el rendimiento. Este scooter eléctrico está diseñado con una batería de gran capacidad que permite viajar a larga distancia sin preocuparse por quedarse sin energía. El diseño es moderno con características avanzadas como paneles de instrumentos digitales completos, conectividad de teléfonos inteligentes y sistemas de frenado regenerativo que ayudan a ahorrar energía.

Durante los IMOS 2025, se ofreció Iqube S a un precio especial de alrededor de RP. 29.9 millones, mucho más bajo que el precio normal de RP. 52.9 millones. Los compradores también obtienen una bonificación de chaqueta exclusiva por valor de Rp 700 mil, agregando más valor para aquellos que desean cambiar a vehículos eléctricos.

4. TVS Ronin – Cruiser Retro tiene un estilo clásico con la máxima comodidad

TVS Ronin es la respuesta para los amantes de las motocicletas de cruceros de estilo clásico con un diseño elegante y detalles premium. Con un motor potente y un marco resistente, Ronin ofrece una experiencia de conducción cómoda a largas distancias. Los detalles de las lámparas cromadas y redondas proporcionan un toque vintage grueso, pero con tecnología moderna, como suspensión óptima y sistema de frenado ABS.



TVS Motor eléctrico en iMOS 2025

En IMOS 2025, cada compra de Ronin obtendrá un bono multifuncional exclusivo de la bolsa Givi, se puede usar como una mochila o bolsa lateral: valor agregado para pasajeros de cruceros activos y elegantes. El precio de Ronin varía de Rp 35.7 millones a Rp 41.7 millones dependiendo de la variante.

5. TVS Dazz – Scooter práctico a precios asequibles

Para aquellos que buscan motocicletas prácticas y económicas, TVS Dazz está presente como un scooter de nivel de entrada con un rendimiento suficiente para las actividades diarias. Con una máquina eficiente y un diseño minimalista pero aún moderno, Dazz es adecuado para los usuarios que priorizan funciones y precios asequibles.

En IMOS, TVS Dazz tiene un precio alrededor de RP. 15.19 millones, lo que lo convierte en la elección correcta para estudiantes o trabajadores jóvenes que necesitan cuidar económicos y fáciles de cuidar.

6. TVS NEO XR-ANTRY-LEVE MOQUITA DE DIS

TVS NEO XR ofrece una motocicleta de pato clásica con un motor eficiente en la clase de nivel de entrada. Aunque simple, esta moto es muy adecuada para la movilidad diaria con consumo económico de combustible y fácil mantenimiento. Con un precio de alrededor de RP. 14.7 millones, Neo XR es una alternativa atractiva para los usuarios que buscan moto a precios de luz en la bolsa.

7. TVS XL100 – La moto de pato más asequible con la mejor calidad

XL100 es el modelo de TV de pato más económico diseñado para el mercado de motocicletas y los estudiantes. Con un motor confiable de 100 cc, se puede confiar en esta moto para viajes largos y actividades pesadas. El precio es alrededor de RP. 14.72 millones, por lo que es la mejor opción de nivel de entrada con la calidad de los televisores probados.

8. TVS NTORQ 125 – Scooter de alto rendimiento con un estilo deportivo

NTORQ 125 tiene una capacidad poderosa de 125cc, adecuada para usted que desean una moto de scooter de alto rendimiento pero que aún se conduce fácilmente en las carreteras urbanas. Esta moto está equipada con características avanzadas como conectividad de teléfonos inteligentes y diseño aerodinámico.

En IMOS, NTORQ 125 se comercializa en el rango de precios de RP. 20.6 millones a RP. 20.7 millones, lo que lo hace adecuado para aquellos de ustedes que buscan motos deportivos con características modernas y precios competitivos.

TVS Booth en IMOS 2025 ofrece una amplia selección de motocicletas a precios competitivos y promociones atractivas. Desde scooter de estilo retro hasta motores eléctricos ecológicos, los televisores intentan llegar a varios segmentos de mercado en Indonesia.

La promoción de descuento, el bono de cupones y los premios exclusivos hacen que esta oportunidad realmente les encanta perder a aquellos de ustedes que buscan nuevas motos.

No se pierda la oportunidad de comparar todos los modelos de televisores directamente en la exposición, obtener una experiencia de viaje y, por supuesto, buscar los mejores precios y bonos exclusivos solo en IMOS 2025.