La última lectura tranquila







Como madre trabajadora de un niño de jardín de infantes y un niño de cinco meses, leer un libro para la emoción de sumergirme en un mundo ficticio se siente como algo audaz y gratuito, como beber día. Siempre he sido un lector voraz, pero mi práctica como escritor, investigador, educador y editor ha asegurado que mi lista de lectura siempre se haya alineado con mi conciencia intelectual. Mi tendencia innata es elegir libros relacionados con el tema de mis estudios informales. Mi biblioteca de sombra está llena de versiones digitales de libros sobre estudios de género, pensamiento feminista, crítica de arte y filosofía. Mi trabajo editorial Asegura que estoy actualizando constantemente mi arte y mi vocabulario crítico, y mi carrera independiente como crítico de arte implica siempre mirar el arte con intención y propósito, nunca por el simple hecho de puro placer. Esto no significa que no me permita sentir asombro o alegría, solo que estas actividades siempre han estado íntimamente vinculadas al trabajo y la productividad.

Hasta hace poco, ni siquiera podía recordar la última vez que leí un libro sin un lápiz en mi mano para subrayar secciones relevantes, o usar múltiples marcadores de colores para clasificar los diversos hilos textuales de investigación. Siempre he sido un lector crítico, uno que caza entre las líneas de verdades que podrían ser esenciales para mi existencia, o que puede validar mi subjetividad. En mis años de pregrado, la fabricación de marcas mientras leía era mi forma de entrar en «saber», acceder al mundo de las ideas y la filosofía. Me enamoré del concepto de aprender nuevas formas de no solo estar en el mundo sino de articular la experiencia. Mientras que muchos de mis compañeros que no estaban estudiando literatura estaban contentos con Danielle Steel y John Grisham y otros potboilers, me sentí más ‘en casa’ con George Eliot, las hermanas Bronte, Virginia Woolf, Iris Murdoch, Henry Miller y mi favorito absoluto, en ese momento, Jeanette Winterson.

Esto no quiere decir que no experimenté un placer profundo, profundo e inmenso mientras leo sus palabras. Lo hice y seguí … pero los leí desde un espacio de hambre. Leí porque me dolía pertenecer a los universos literarios que evocaban sus palabras. A veces leo para convencerme de que mi subjetividad también tenía mérito. Necesitaba creer que yo también era inteligente, intelectual y capaz de escribiendo. A menudo, leí porque era un estudiante de literatura a quien le encantaba las listas de lectura, estar al tanto de las cosas. A menudo, leo para aprender a escribir y cómo sentir mi camino a través de las palabras. Pero, ya ves, siempre había un motivo.

He llegado a concebir el ocio como de alguna manera sin motivación. Gratuito. Algo que no solo haces para matar el tiempo, sino porque sientes que estás en posesión de ello. Recientemente supe que desplazarse por carretes en Tiktok es quizás la única actividad que realmente me he permitido realizar para el «diablos» seguro. Pero incluso dentro de este ámbito digital, he logrado incrustar la actividad con utilidad. Me encuentro mirando contenido que mejorará mis habilidades culinarias o lingüísticas, por lo que el ocio lo convierte en un ejercicio constructivo.

Estoy orgulloso de decir que podría haber encontrado una forma de evitar mi problema con la lectura de ocio cuando comencé a leer Donna Leon. No en el original, porque donde vivo es imposible encontrar el trabajo del novelista estadounidense en InglésPero en alemán. Una vez topé con un artículo sobre el escritor, que vivió en Venecia durante muchos años antes de establecerme en una parte de habla italiana de Suiza. Ella es el cerebro detrás del personaje Commissario Brunetti, una detective de la policía italiana que vive en Venecia con su esposa e hijos. Me presté una copia de su quinto caso, Aqua Alta, cuando mi suegra me había pedido que revisara un libro para ella en nuestra biblioteca. Más tarde supe que mi suegra había leído casi todos los libros que Leon había escrito. Su escritura fue un éxito instantáneo con alemanes que la acceden a traducción y cuyo apetito por su ficción incluso estimuló una serie de televisión.

En lugar de devolver el libro, decidí leerlo. Al principio, estaba tomando notas sobre palabras alemanas que no sabía o no podía entender, mirándolas en el diccionario. Pero muy pronto, seducido por el conmovedor estilo narrativo, comencé a perseguir la historia y me sorprendió mi capacidad para acceder a los matices más finos de la trama. También es refrescante leer Misterios de asesinato Ambientada en una era pre-digital, en una ciudad como Venecia que ahora se ha convertido en una especie de Disneylandia. Tengo 120 páginas en el primer caso, lo que, por cierto, presenta a las dos personas que fueron las cifras principales en el quinto caso. Leí al menos un capítulo cada noche durante mi «no es necesario, me gusta», cuando los niños están dormidos y mi pareja también generalmente está profundamente en un libro. No puedo recomendar una lectura tan tranquila lo suficiente. Es una fuente de deleite tan subestimada: guardar su teléfono inteligente y rendirse al atractivo de un universo ficticio.

Deliberando sobre la vida y los tiempos de cada mujer, Rosalyn D’Mello es una crítica de arte de buena reputación y autora de un manual para mi amante. Ella publica @Rosad1985 en Instagram

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





Fuente