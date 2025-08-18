La última investigación llama a los cigarrillos eléctricos que ayudan a las personas de manera más efectiva a dejar de fumar.

Yakarta, Viva – Cigarrillo eléctrico o vape llamado más efectivamente ayudando a los fumadores a detenerse fumar en comparación con la terapia de reemplazo de nicotina (NRT). Esta conclusión aparece en estudios Último Centro Nacional de Investigación de Drogas y Alcohol (NDARC) UNSW Sydney publicado en Annals of Internal Medicine.

El estudio titulado ‘Productos de nicotina vaporizados para dejar de fumar entre las personas experimenta desventaja social: un ensayo clínico aleatorizado’ involucró a 1,000 encuestados divididos al azar. La mitad utiliza productos de tabaco alternativos, la mitad de la terapia NRT.

El resultado, después de seis meses, la tasa de éxito de dejar de fumar en grupos de usuarios de cigarrillos eléctricos alcanzó el 28,4 por ciento, mientras que el grupo NRT fue solo del 9,6 por ciento.

«Nuestro análisis muestra que la tasa de éxito de dejar de fumar en los usuarios de productos alternativos de tabaco es más alta que los usuarios de NRT, sin ser influenciados por la edad, el género, el nivel de dependencia de la nicotina o la historia o el tratamiento de los recientes trastornos de la salud mental», dijo el Grupo de Investigación del Tabaco NDARC, el profesor Asociado Ryan Courtney, citado el lunes 18 de agosto de 2025.

Ryan enfatizó que los cigarrillos eléctricos no son soluciones instantáneas, sino que pueden ser una opción más prometedora para los fumadores adultos, especialmente los grupos que son socialmente menos afortunados.

El profesor Nicholas Zwar, presidente del Grupo Asesor de Expertos de Directrices de parada de fumar en el Royal Australian College of General Practicers que también son escritores de investigación, dijo que este hallazgo de evidencia fortaleció aún más la efectividad de los cigarrillos eléctricos.

«Este estudio también es significativo porque utiliza un dispositivo Nicotine Pod, el tipo más prescrito en Australia gracias a los bajos efectos secundarios, tanto intencionalmente o no», dijo Nicholas.

En relación con esto, el presidente de la Asociación de Consumidores Vape Indonesia (Akvindo), Payo Siahaan dijo que esta investigación estaba en línea con investigaciones anteriores publicadas por el New England Journal of Medicine en 2019

«Esto indica que la efectividad de los productos alternativos de tabaco no es solo suposiciones, sino que se ha probado a través de métodos de investigación estrictos», dijo Payo.

Con la alta prevalencia de fumadores adultos en Indonesia, alcanzando más del 28 por ciento (RiskesDas 2023), Payo evalúa que el gobierno debe atreverse a integrar la estrategia de reducción de daños o la reducción del riesgo en el Programa Nacional de Control del Tabaco.

«Los productos alternativos de tabaco, si se organizan con estrictos estándares de seguridad y calidad, pueden ser complementarios a los programas de detención de fumar existentes. Muchos países, como Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Japón, han demostrado que los productos alternativos de TobaCco pueden reducir significativamente el consumo convencional de cigarrillos. PAYO.