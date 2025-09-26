La última decisión de Brian Daboll de Giants percibida como una oportunidad a los propietarios

Hizo Gigantes de Nueva York ¿El entrenador en jefe Brian Daboll solo le dispara a John Mara y a los propietarios antes de la Semana 4?

De acuerdo a al reportero del Daily News New York Pat Leonard«Daboll tocó el tercer ferrocarril de la organización el jueves cuando usó citas aéreas mientras hacía referencia a las ‘personas médicas’ en el edificio».

Explicando: «El entrenador en jefe de los Gigantes se le preguntó por qué su equipo estaba practicando afuera en los campos húmedos y lluviosos, porque generalmente mantiene a los jugadores en el césped interior cuando hay un clima inclemente.» Es bueno para las piernas de los muchachos «, dijo Daboll.» En lugar de entrar en el césped, preferiríamos estar aquí. gente.'»

«Tomar el entrenador atlético principal Ronnie Barnes y su departamento en la organización de los Gigantes es una buena manera para que un entrenador acelere su despido», agregó Leonard, pero la cita hace más que potencialmente insultar a un miembro del personal de Mara que ha estado con la organización Desde 1976. También llama los peligros potenciales de un campo de césped.

Tanto gigantes como Jets de Nueva York La propiedad ha defendido durante mucho tiempo el uso de césped en el estadio MetLife, a pesar de muchas quejas públicas de los jugadores. Sin embargo, nunca el entrenador en jefe de los Gigantes eliminó el uso del césped, por lo que esta cita llamó la atención de Leonard, entre otros.

El atlético Dan Duggan también destacó esta cita En una publicación X, etiquetar la decisión de Daboll de practicar fuera de «extremadamente raro» bajo su mandato como HC. Entonces, ¿por qué hacer esto ahora?

A los ojos de Leonard, Daboll está «actuando como si no tuviera nada que perder», lo que podría implicar que es una mala pérdida de Mara y compañía que le muestra la puerta.

Art Stapleton refuta a Brian Daboll Practice ‘Shot’ en Giants en la Semana 4

No todos vieron esta cita como una «toma» en Mara y la organización en general. Northjersey.com venció al reportero Art Stapleton llevó a las redes sociales Para refutar la idea de que todo esto era una agitación intencional de la olla de Daboll.

«He recibido preguntas sobre lo que Brian Daboll dijo acerca de practicar en los campos de hierba en llovizna hoy en lugar de en el interior del césped y realmente no tomé su razonamiento como una oportunidad a nadie», reaccionó Stapleton.

Continuando: «Los jugadores prefieren el césped. Mejor en sus piernas. ‘Médicos’ – Docios, Entrenadores, PT, Rehabilitación – De acuerdo. Entonces, tratan con los campos húmedos y permanecen afuera hoy».

Stapleton ciertamente podría tener razón en la forma en que tomó la cita de Daboll, pero desafortunadamente, la percepción es la realidad.

Si suficientes personas en los medios de comunicación ven la decisión y la justificación de Daboll como una «toma» de propiedad, se vuelve muy fácil convertirse en uno, incluso si no era intencional.

Parece que el entrenador en jefe de los Gigantes camina sobre cáscaras de huevo después del inicio 0-3, y en lugar de ir de puntillas hacia un disparo, está pisoteando y haciendo tanto ruido posible.

Practica la teoría ‘filmada’ Jives con Jaxson Dart Explicación

Para Leonard, este no es un ejemplo único de que Daboll se vuelva pícaro en los últimos días. Después de la decisión de banco Russell Wilson para Jaxson Dart se hizo público, el entrenador en jefe de los Gigantes Salió de su camino a afirmar que fue su decisiónen lugar del gerente general Joe Schoen o de Mara.

«Ha ido a la ofensiva públicamente dos días seguidos, distanciándose del propietario de los Gigantes, John Mara y el gerente general Joe Schoen, un emparejamiento que se extendió lentamente en el campo de la práctica el miércoles», escribió Leonard el 25 de septiembre.

«Daboll repetidamente llamó a Benching de Russell Wilson para Jaxson Dart ‘My Decision’, en lugar de colaborativa, durante su conferencia de prensa del miércoles», continuó Leonard. «E dio a entender que alguien más en la organización se había filtrado hace 11 días de que los Gigantes no tenían» sentido de urgencia «para jugar a Dart».

Mientras que gran parte del artículo de Leonard Week 4 probablemente calificaría como especulación informada, él conecta algunos puntos notables.

La única forma de saber con certeza si él o Stapleton tienen razón es la longitud de la correa de Daboll. Si los Gigantes caen sobre su cara con Dart en QB el domingo y Daboll se dispara, es una clara señal de que había una disputa detrás de escena entre el entrenador en jefe de NYG y los poderes que serán.