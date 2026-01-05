La última condición y causa de la muerte de la esposa de Mansyur S: había olvidado a su marido

Jacarta – Una triste noticia ha vuelto a envolver al mundo de la música dangdut de Indonesia. Esposa del cantante senior H. Mansyur S.a saber, Hj. Rosidah, supuestamente murió hoy, lunes 5 de enero de 2026.

La partida de Hj, Rosidah, dejó un profundo dolor, no solo para la familia, sino también para los amigos y colegas profesionales de la legendaria cantante. ¡Vamos, desplázate más!

La noticia de la muerte de Hj. Rosidah se dio a conocer al público por primera vez a través de una publicación de su amiga y reina del Dangdut de Indonesia, Elvy Sukaesih, quien expresó sus condolencias a través de su cuenta personal de Instagram.

La partida de Hj, Rosidah, se produjo después de que ella se sometiera a un tratamiento intensivo debido al deterioro de su estado de salud. H. Mansyur S reveló que su esposa había estado experimentando problemas de salud durante las dos últimas semanas antes de su muerte.

Esta condición está relacionada con la diabetes tipo 2, que Hj padece desde hace mucho tiempo. Rosidah. En su declaración, Mansyur S explicó que su esposa había experimentado una caída drástica en los niveles de azúcar en sangre.

«Desde hace 2 semanas hay síntomas de caída de azúcar en la sangre. De hecho, ya hay azúcar tipo 2. Así que me hospitalizaron en el Hospital Persahabatan, eso fue 2 semanas. Regresé a casa, es seguro», dijo Mansyur S, en Jatinegara, al este de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Luego de someterse a tratamiento y ser declarado bastante estable, Hj. A Rosidah se le permitió regresar a casa. Sin embargo, el destino dijo lo contrario. Mansyur S admitió que no esperaba que ese día fuera su último momento junto a su amada esposa. Recordó su vida cotidiana, todavía llena de actividades sencillas y amorosas.

«Entonces… de nuevo, si Kullu nafsin dzaiqotul maut (Cada alma morirá), todos definitivamente regresarán. Porque no lo esperaba. Cada día que hago ejercicio, definitivamente me acerco a ella, la beso en la frente y en la mejilla. Tal vez hoy sea el último. No pensé que hoy sería el final de la vida de mi amada esposa», explicó.

Los últimos segundos antes de Hj. Mansyur S también contó con gran emoción el último aliento de Rosidah. Reveló que su esposa había intentado comer, pero su condición se estaba debilitando.