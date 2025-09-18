La última condición de Tasya Farasya después del divorcio de su esposo estaba en el centro de atención

VIVA – Después de solicitar el divorcio al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 12 de septiembre de 2025. Tasya farasya Elija detenerse por un momento usando las redes sociales. Esta noticia fue transmitida por el contenido del creador en su cuenta personal de redes sociales a principios de esta semana.

Leer también: La madre de Tasya Farasya aludió a Karma, internautas: Madre Garda a la vanguardia



Después del descanso, Tasya Farasya de las redes sociales hizo que varios fanáticos se preocupen por la condición del contenido del creador. En medio de la confusión de los fanáticos, uno de los mejores amigos de Tasya Farasya había compartido los últimos retratos y condiciones de Tasya Farasya.

En las historias de Instagram, la cuenta de Nathaniaas replicada por la cuenta @Budepji el miércoles por la noche 17 de septiembre de ayer, se vio que Tasya Farasya estaba acostada en el sofá. Tasya también parecía dormida. Aunque su rostro se apegó por el propietario de la cuenta, pero a primera vista, la mirada en su rostro estaba cansada.

Leer también: La madre de Tasya Farasya hace cargas subidas en medio del divorcio de un niño: ¡para aquellos que lo entienden!



El propietario de la cuenta también tuvo la oportunidad de expresar su tristeza para ver la condición de su mejor amigo.

«Duele, te veo así», escribió la cuenta en inglés.

Leer también: Más popular: Philo Paz se rompió después de que Azizah Salsha fue prohibida, porque Tasya Farasya-Ahmad Assegaf a menudo tuvo una pelea





La aparición de las últimas condiciones tasya farasya

El mejor amigo también brindó apoyo a Tasya Farasya, que actualmente se enfrenta a un proceso de divorcio.

«Podrás aprobar esto mi Caba», escribió la cuenta con un emoticón amor.

En la carga exclusiva que fue replanteada, la cuenta @Budepji también tuvo la oportunidad de mostrar el contenido de Tasya Farasya. En la foto, una foto 4 de sus mejillas fue besada por sus mejillas por Ahmad Assegaf su esposo. Además, también está escondido en el número 7, gabinetes y colchones vacíos.



Contenido exclusivo de Tasya Farasya

Hasta ahora, Tasya Farasya eligió no comentar mucho relacionado con su divorcio. También eligió tomar un descanso de las redes sociales por un momento.

«Hacer un permiso para estar fuera de las redes sociales primero, ¿puedes perdonarme con todos los disturbios que ocurren, ya sabes», escribió Tasya Farasya en su cuenta de Tiktok.

Tasya razonó que necesitaba tiempo para restaurar la energía positiva que supuestamente desapareció debido a este problema de divorcio.

«Necesito algo de tiempo y espacio, Memong regresará con más energía positiva. Es una pena, realmente, realmente con ustedes», continuó Tasya.