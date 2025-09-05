La última condición de salud Lee Soo Hyuk después de 12 horas de fanáticos en China

VIVA – Actor Lee Sooo Hyuk celebró un evento FanMeeting En primer lugar en Hangzhou, Porcelana El sábado 30 de agosto de 2025. El evento al que asistieron muchos fanáticos debería ser un momento muy feliz, pero quedó una mala impresión.

Leer también: Acusado de conspiración de los oponentes estadounidenses, Putin dijo que Donald Trump humoris



Según los informes de Taiwan EBC News, ese día Lee Soohyuk firmó un póster para miles de fanáticos durante casi 12 horas debido al promotor que vendió boletos superando la capacidad.

Lee Soo Hyuk trabaja todo el día en el lugar del evento cuyo aire acondicionado está siendo dañado. Esto hizo que Lee Soohyuk se sometiera al horario con un estado de sudor. Cuando el lugar salió, su rostro parecía pálido y el camino se tambaleaba.

Leer también: Se sospecha que Lee Soo Hyuk se ve obligado a trabajar 12 horas en la reunión de fanáticos de China, la agencia se disculpa



La agencia del actor Lee Soo Hyuk emitió tarde un comunicado después de un informe de que el organizador cargó a Lee Soo Hyuk en una reunión de fanáticos en China debido a demandas irrazonables.

El 4 de septiembre, Saram Entertainment dijo que su partido estaba realizando una evaluación del evento para evitar el malentendido que ocurrió en el público.

Leer también: China muestra entre misiles nucleares en el desfile militar, llegando a los Estados Unidos y Europa



«Hay algunas deficiencias. Estamos verificando hechos cuidadosamente para evitar malentendidos que puedan dañar a cualquiera. Proporcionaremos una información más reciente después de ser confirmada», dijo la agencia, lanzando Allkpop, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Con respecto a la salud de Lee Soo Hyuk, la agencia aseguró que no hubo problemas serios que sucedieran al artista.

«Afortunadamente, no hay problemas serios», continuó.

El día anterior, el 3 de septiembre, Saram Entertainment subió una declaración en su cuenta oficial de redes sociales, que declaró que creían que el fanático era un momento feliz para los fanáticos y artistas. Sin embargo, la agencia también lamentó un incidente desagradable durante el evento.

«Creemos que cada momento que se comparte entre los fanáticos y los artistas tenemos un significado especial y significativo. Lamentamos profundamente los eventos inesperados que ocurrieron durante el evento», explicó la agencia.

«Intentaremos tanto como sea posible para usar esta experiencia como una oportunidad para avanzar para una mejor dirección», agregó.